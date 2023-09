Španci o Modriću: "Nije računao na to da godine stignu svakog"

Hrvatski fudbaler Luka Modrić odavno je posmatran kao legenda madridskog Reala, kao i jedan od najboljih veznjaka svoje generacije.

Ipak, iza njega se nalazi blistava prošlost, dok je pred njim neizvjesna budućnost.

Novinar "Mundo Deportiva" Huan Karlos Rivero (Juan Carlos Mundo Deportivo piše da je upitno šta ga čeka.

Napominje također da je 9. septembra proslavio 38. rođendan i da je prije samo nekoliko mjeseci odbio "kišu miliona" iz Saudijske Arabije kako bi odigrao još jednu sezonu na vrhunskom nivou.

"Birao svoju budućnost"

Ostao je vjeran i reprezentaciji, ali to što je previše razvučen na više strana moglo bi ga koštati.

- Modrić je jedan od najboljih veznih fudbalera u historiji, osvajač Zlatne lopte iz 2018. i igrač kojem se dive na svakom stadionu. Moguće je da je njegova želja da nastupi na Euru povezana s ostankom u Realu. Ono na šta možda nije računao jest to da godine koje prolaze ostavljaju trag na svakome.



Hrvat je veličanstven, već sad jedan od najboljih u Realovoj historiji. To mu je dalo za pravo da odluči o svojoj budućnosti. Ono što mi ne bismo željeli jest da ga u budućnosti dočeka ono što nije zaslužio - piše Rivero.

U nastavku je spomenuo da je Modrić sada zamjena u Madridu, a to je nešto na šta nije računao. Primjer toga je bilo i u utakmici protiv gradskog rivala, Atletika, u kojoj ga je stavio u početnu postavu, a onda povukao iz igre.

"Neće prestati biti važan"

Modriću sigurno ne pomaže to što nije u idealnoj formi i da to nije ništa čudno za veterane.

- Modrić je zamjena, ali on nikad neće prestati biti važan. Svi odreda dužni su ga poštovati, njegov trener, njegovi navijači, a trebao bi i on sam poštovati sebe. I nikad to ne bi trebao zaboraviti - napisao je Rivero.



Modrić u Realu igra od 2012. godine. Za klub je odigrao 495 utakmica uz učinak od 37 golova i 77 asistencija, a s njim je slavio 23 trofeja. Među njima su pet za najbolju ekipu Lige prvaka i tri za prvaka Španije.