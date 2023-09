Ko je Savo Milošević, novi selektor fudbalera Bosne i Hercegovine: Duša golgetera zarobljena između zločinaca i humanosti

Nakon što je postalo jasno da Vahid Halilhodžić neće na klupu „Zmajeva“, čelnici Saveza su se okrenuli planu B, a to je bio Milošević.

Rođeni Bijeljinac je bio bez trenerskog angažmana dvije godine nakon što je raskrstio sa ljubljanskom Olimpijom, a u svojoj karijeri je vodio još Partizan.

Mnogo veća je Miloševićeva igračka karijera. Nosio je dresove Partizana, Aston Vile, Zaragoze, Parme, Espanjola, Selte, Osasune i Rubin Kazana. Bio je veliki napadač, u klupskom fudbalu je dao 197 golova na 496 mečeva.

Brani(o) zločinca

To nema dileme. Bio je ubojit pred protivničkim golom, no ono što prati Savu Miloševića jesu i njegovi politički stavovi što je izazvalo veliku pažnju u našoj zemlji. Rušio je ratnog zločinca Slobodana Miloševića, a 20 godina kasnije ga branio.

Tokom vladavine Slobodana Miloševića Savo je aktivno podržavao opoziciju režimu ratnog zločinca pod kojim je Srbija praktički propala. Sudjelovao je u protestima protiv prezimenjaka Slobodana, a onda je promijenio stavove.

- Kada se vratim na vrijeme borbe protiv Miloševića i što smo mu sve zamjerali i pogledam što smo uradili poslije njega... Revidirao sam svoj odnos prema Miloševiću. On je vodio te ratove jer je dijelom bio prisiljen na njih, a sila Boga ne moli. Milošević se borio za Srbiju. No, uz sve to uspio je sačuvati socijalni mir. Kada sve stavim na sto i ovo što je uradio Milošević u onim uvjetima, ja bih se Slobi Miloševiću sada ispričao – rekao je Savo Milošević u jednoj izjavi.

Zbog ove izjave Savo Milošević se našao na udaru kritika bh. javnosti, a onaj krvolok na kraju nije dočekao presudu zbog genocida u BiH, te ratnih zločina na Kosovu i Hrvatskoj jer je umro u pritvoru Haškog suda.

Kamen na Koševu

Savo Milošević dio je tima Srbije i Crne Gore koji je gostovao na Koševu u kvalifikacijama za Mundijal 2006. godine. Bilino polje je bilo suspendirano zbog dešavanja na utakmici sa Španijom, pa se meč igrao na Koševu. Bila je to utakmica visokog rizika, na tribine se nije moglo ući s mobitelima, a kamoli s nekakvim oružjem.

U jednom trenutku je došlo do naguravanja igrača uz istočnu tribinu. Milošević je bio daleko, nezainteresovan za koškanje, a onda je s tribine poletio poveći kamen i pao blizu njega.