Postojao je jedan uvjet za povratak Mesija u Barcelonu: Sada je ispunjen

Barcelona još ne odustaje od ideje da će ponovno vidjeti svojeg najboljeg igrača u historiji, Lionela Mesija (Messi), u dresu u kojem se proslavio. U klubu razmatraju mogućnost da ga u zimskom prijelaznom roku dovedu na posudbu do ljeta. Dosad je kao prepreka za to, piše katalonski Sport, postojao samo jedan uvjet. Da njegov Inter Majami ne uspije izboriti doigravanje MLS-a. To se dogodilo u noći sa subote na nedjelju, Majami je kod kuće poražen od Sinsinatija s 1:0.

Moguće je da će Mesi ipak uskoro zaigrati na svom starom stadionu, barem u dresu svog američkog kluba. Jorge Mas, suvlasnik Intera uz Dejvida Bekama (David Beckham), nedavno je govorio o potencijalnoj prijateljskoj utakmici u Barceloni.

- Mesijev odlazak iz Barcelone nije prošao kako je želio. Nije se mogao oprostiti s klubom koji ga je primio kao dječaka i mislim da okolnosti nisu bile onakve kakve je on želio. Obećao sam mu da ću učiniti sve da u idućim godinama dobije priliku oprostiti se od svojih tamošnjih navijača - rekao je Mas.