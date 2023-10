Mostarski klub udario temelje jednog kvalitetnog iskoraka: Svjedočimo li stvaranju bh. Dinama?

Uspjeh ne dolazi preko noći, pogotovo na brdovitom Balkanu. Trnovit je to put i rezultat je dugogodišnjeg rada, napora, brojnih uspona i padova te vjere u sebe i svoje ciljeve. Najbolji dokaz za to je fudbalski klub Zrinjski.

Čelni ljudi mostarske ekipe rade vrhunski posao u tišini Pod Bijelim brijegom i trenutno, ruku na srce, stvaraju stroj koji melje sve pred sobom u domaćoj Premijer ligi. No, nisu se ambiciozni Mostarci zadovoljili samo dominacijom u domaćem šampionatu.

Dugoročna vizija

Odvažili su se „Plemići“ da sanjaju san zvani grupna faza nekog evropskog takmičenja i nedavno su postali prvi bh. klub koji je zaigrao u Konferencijskoj ligi. Ni tu Mostarci nisu stali, uspjeli su u prvom kolu režirati senzacionalan preokret protiv favoriziranog nizozemskog Alkmara (4:3), a potom su nesretno poraženi kod nekadašnjeg engleskog prvaka Aston Vile, pogotkom u 94. minuti.

Zrinjski je tako udario temelje jednog kvalitetnog iskoraka, najprije organizacijskog, a onda i rezultatskog.

No, krenimo redom. Kako su ispisane najljepše stranice klupske historije i kako je to mostarski klub sedmicama unazad tema brojnih evropskih medija? Bez znanja svakako ne bi bilo ovoga čemu danas svjedočimo. Čelni ljudi Zrinjskog doslovno žive za klub 24 sata na dan, redovno prate treninge, posmatraju utakmice mlađih kategorija, a često su i na tribinama sa običnim navijačima. Riječ je o predsjedniku Denisu Lasiću, izvršnom dopredsjedniku Danki Šulenti, te direktoru Ivanu Besi.

Historijski rezultat Zrinjskog nije došao kao plod slučajnosti već kontinuirano kvalitetnim radom. Imali su čelni ljudi mostarskog kluba jasnu i dugoročnu viziju, ekipa proteklih deset godina nije pretrpjele veće kadrovske promjene. Svakako jedan od ključnih faktora uspjeha je što u Zrinjskom „trpe“ trenere, za razliku od ostalih premijerligaša, koji razloge za neuspjehe automatski vide u šefovima stručnih štabova.

Nisu, dakle, Mostarci pravili ishitrene poteze u proteklom periodu. Najbolji primjer za to je Sergej Jakirović, danas trener Dinama, kojeg su uprkos lošim rezultatima na početku njegovog angažmana Pod Bijelim brijegom, čelni ljudi Zrinjskog „istrpili“. On im se za to odužio na sjajan način i stvorio je snažan kolektiv. Potom se Jakirović džentlmenski rastao sa upravom, hljeb počeo zarađivati u Hrvatskoj, a na njegovo mjesto doveden je Krunoslav Rendulić i nastavio, ako ne u istom, onda u još boljem ritmu.

Bez pompe

Dvostruka kruna je u kasno proljeće ove godine krasila klupske vitrine Zrinjskog i sve je mirisalo na historiju kojoj trenutno svjedočimo. Smireno, na zemlji, bez puno pompe strateg Mostaraca i ključni ljudi kluba odradili su odličan posao u kratkom pripremnom periodu. Tim su posložili planski, dovodili profile igrača koji su bili neophodni i nisu, poput ostalih premijerligaša težili na dovođenju „polovnjaka“ koji spašavaju karijere.

Zrinjski je tako nastavio rasti i u eri Krunoslava Rendulića. Sada kada je u mostarski klub „upumpano“ više od 8 miliona maraka, koliko su „Plemići“ do sada zaradili od takmičenja u Evropi, uslijedit će evidentno dodatna stabilizacija na svim razinama i mogli bi svjedočiti stvaranju bh. Dinama, koji će u godinama ispred nas vjerovatno suvereno vladati Premijer ligom BiH.

Ples miliona Pod Bijelim brijegom

Sjajnim nastupima u evropskim takmičenjima u tekućoj sezoni kasa mostarskog kluba napunjena je do vrha. Bh. prvak je do sada zaradio 4.151.000 eura. Za četiri meča u kvalifikacijama u Ligi prvaka, odnosno Evropskoj ligi, Mostarci su dobili 400.000 eura. Potom je uslijedio plasman u grupnu fazu Konferencijske lige koji je Zrinjskom donio 2.940.000 eura.

Na osnovu desetogodišnjeg koeficijenta Zrinjski je 26. po redu tim Konferencijske lige i to je Mostarcima donijelo dodatnih 311.500 eura. Historijska pobjeda u prvom kolu grupne faze Konferencijske lige protiv holandskog Alkmara (4:3) donijela je „Plemićima“ dodatnih 500.000 eura. Zanimljivo, samo jedna pobjeda u grupama Konferencijske lige unosnija je od titule prvaka BiH jer osvajač Premijer lige BiH dobije 299.000 KM od Nogomentog saveza BiH, a na osnovu ugovora o TV pravima.

Marijana hrani šampione

Koliko je Zrinjski ozbiljan i uređen klub govori i činjenica da je na platnom spisku Plemića i Marijana Zubac, magistrica inžinjerstva. Ona kao nutricionista vodi brigu o tome da nogometaši Zrinjskog jedu kvalitetno i dobro.