Milošević: Odigrali su drugo poluvrijeme na karakter, Portugal je drugi nivo

Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sa visokih 0:5 na Bilinom polju od Portugala.

Nakon utakmice u studiju BHT-a govorio je selektor Savo Milošević o samoj utakmici.

- Moram priznati da je meni bilo iznenađenje sve i možda sam, vjerovatno sam, ja najveći krivac danas. Prosto energetski i fizički nismo mogli parirati ovoj ekipi. Oni su drugi nivo, jedna od najboljih ekipa. To nema veze s nama. Mi nismo bili na maksimumu. Iz kojih razloga, to sada ne mogu kazati. Pet-šest dana sam s ekipom, to je tada izgledalo dosta dobro.

Očigledno je da nemamo energetski i nemamo dovoljno za dvije utakmice u tri dana. Na ovim prostorima mnogo ima taj isti problem. Opet, Portugal je ubacio novih 4-5 igrača, a oni su još bolji od ovih koji su igrali prije nekoliko dana. Teško je bilo držati nivo igre, na to se sve svelo. I onda taj penal, s takvom ekipom uđete sa negativnim rezultatom na startu utakmice i onda to sve ode u ovom pravcu. Ipak, momcima sam rekao u svlačionici da su drugo poluvrijeme igrali na karakter. - kazao je Milošević.