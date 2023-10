Juventusov fudbaler u raljama ovisnosti: Noćima ne spavam, dužan sam tri miliona eura, žele mi noge slomiti

Nikolo Fađioli (Nicoo Fagioli), 22-godišnji fudbaler Juventusa, ove sezone više neće igrati fudbal jer je suspendovan na sedam mjeseci zbog klađenja na ilegalnim platformama, a italijanski mediji su objavili dio njegovog svjedočenja istražiteljima.

- Najgore razdoblje je bilo u martu i aprilu ove godine. Na utakmici protiv Sasuola napravio sam tehničku grešku i bio sam zamijenjen. Prilikom izlaska sam plakao zbog dugova - oni su u septembru 2022. godine bili 250 hiljada eura, a u tom trenutku su došli do 2,7 miliona. Noćima nisam spavao zbog toga – rekao je mladi Italijan.

Fađioli je objasnio kako je to sve počelo u ljeto 2021. godine, dok je bio na pripremama mlade italijanske reprezentacije.

- Vidio sam kako se Sandro Tonali kladi, ne znam na koji sport. On mi je objasnio kako se mogu i ja uključiti, a da tragovi ne budu vidljivi. Od tada sam se počeo kladiti, a i ostali su to radili. Nisam se brinuo zbog toga što je to ilegalno, a Tonali mi je i registrirao prvi račun – dodao je Fađioli, rekavši da su dugovi sve više rasli.