Legenda Fenerbahčea kritikuje Kartala: "Nemoj to da radiš Edinu Džeki"

Edin je odigrao još jednu dobru utakmicu, a onda je zamijenjen u 73. minuti. Bio je to potez trenera Fenera Ismaila Kartala koji tako odmara Džeku kada je utakmica riješena.

Džeko je u jučerašnjoj pobjedi Fenerbahčea nad Hatajsporom (4:2) u 9. kolu turskog prvenstva postigao gol za 3:0. Bio je to njegov deveti pogodak u plavo-žutom dresu, a sedmi ligaški.

Jasno je da Džeko s 37 godina ne može igrati svaku utakmicu svih 90 minuta, ali se potezi Kartala nisu svidjeli svima.



Ridvan Dilmen, bivši fudbaler i trener Fenerbahčea, kritikovao je Kartala zbog tog poteza.



- Izvodiš Edina Džeku iz igre već na sedam utakmica, iako on igra odlično. Nemoj to da mu radite, nemoj Džeku izvoditi. On je u sjajnoj formi i te stvari nisu dobre za motivaciju.

Niko ne govori da moraju baš svi igrači igrati jer neki i nisu u formi, a uvode se umjesto Džeke. Nemojte Džeku izvoditi iz igre u 60. ili 70. minuti - rekao je Dilmen.