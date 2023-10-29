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SJAJNI BH. NAPADAČ

Novi gol Dijamanta: Nezaustavljiva gol mašina

Gol je došao u 77. minuti susreta

Edin Džeko. Twitter

N. H.

29.10.2023

Edin Džeko je uspio postići i drugi pogodak za Fenerbahče na utakmici protiv Pendikspora. 

Nakon odlične akcije Dijamant je postigao svoj drugi gol na utakmici za rezultat 0:4. 

Gol je došao u 77. minuti susreta.

# FENERBAHCE
# EDIN DŽEKO
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