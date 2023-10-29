Novi gol Dijamanta: Nezaustavljiva gol mašina

Edin Džeko je uspio postići i drugi pogodak za Fenerbahče na utakmici protiv Pendikspora.
Nakon odlične akcije Dijamant je postigao svoj drugi gol na utakmici za rezultat 0:4.
Gol je došao u 77. minuti susreta.
SJAJNI BH. NAPADAČ
Gol je došao u 77. minuti susreta
Edin Džeko. Twitter
Edin Džeko je uspio postići i drugi pogodak za Fenerbahče na utakmici protiv Pendikspora.
Nakon odlične akcije Dijamant je postigao svoj drugi gol na utakmici za rezultat 0:4.
Gol je došao u 77. minuti susreta.
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