Nevjerovatni Džeko postigao het-trik u visokoj pobjedi Fenera: "Žuto-plavi" i dalje nepobjedivi

Agresivno su krenuli "žuto-plavi", a do prvog gola su stigli u 30. minuti. Tada je golman Džanpolat (Canpolat) veoma lošom reakcijom poslao loptu u sopstveni gol.

Edin Džeko i njegov Fenerbahče gostovali su Pendiksporu u okviru 10. kola turske Superlige, a ova utakmica je pokazala svu nadmoć istanbulskog giganta. Rezultat na kraju utakmice je glasio 0:5.

Svi su pomislili da je Džeko postigao novi gol, a onda je uslijedio šok: Pogledajte situaciju iz drugog ugla

Svi su pomislili da je Džeko postigao novi gol, a onda je uslijedio šok: Pogledajte situaciju iz drugog ugla

Do kraja prvog poluvremena su poduplali gosti, a strijelac je bio Irfan Džan Kahveči (Can Kahveci) u 42. minuti.

Drugo poluvrijeme je ipak bilo u znaku Edina Džeke. Naš kapiten i najbolji fudbaler je postigao het-trik u drugom poluvremenu, a sva tri gola je postigao od 65. do 87. minute.

Inače, Džeko je došao do brojke od 10 postignutih golova u ovoj sezoni turskog prvenstva, te je tako došao do prvog mjesta na listi strijelaca.

Džeko je bio apsolutno nezaustavljiv, a ovaj put mu nisu mogli "ukrasti" gol, kao što je to bila situacija u prvom poluvremenu.

Što se samog Fenerbahčea tiče, oni su još uvijek maksimalni, pošto su upisali desetu pobjedu u isto toliko odigranih susreta u turskoj Superligi.