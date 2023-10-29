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TURSKA SUPERLIGA

Nevjerovatni Džeko postigao het-trik u visokoj pobjedi Fenera: "Žuto-plavi" i dalje nepobjedivi

Sva tri gola je postigao od 65. do 87. minute

Džeko: Postigao 10. gol u prvenstvu. Fenerbahce

N. H.

29.10.2023

Edin Džeko i njegov Fenerbahče gostovali su Pendiksporu u okviru 10. kola turske Superlige, a ova utakmica je pokazala svu nadmoć istanbulskog giganta. Rezultat na kraju utakmice je glasio 0:5. 

Agresivno su krenuli "žuto-plavi", a do prvog gola su stigli u 30. minuti. Tada je golman Džanpolat (Canpolat) veoma lošom reakcijom poslao loptu u sopstveni gol. 

Do kraja prvog poluvremena su poduplali gosti, a strijelac je bio Irfan Džan Kahveči (Can Kahveci) u 42. minuti. 

Drugo poluvrijeme je ipak bilo u znaku Edina Džeke. Naš kapiten i najbolji fudbaler je postigao het-trik u drugom poluvremenu, a sva tri gola je postigao od 65. do 87. minute. 

Inače, Džeko je došao do brojke od 10 postignutih golova u ovoj sezoni turskog prvenstva, te je tako došao do prvog mjesta na listi strijelaca.

Džeko je bio apsolutno nezaustavljiv, a ovaj put mu nisu mogli "ukrasti" gol, kao što je to bila situacija u prvom poluvremenu. 

Što se samog Fenerbahčea tiče, oni su još uvijek maksimalni, pošto su upisali desetu pobjedu u isto toliko odigranih susreta u turskoj Superligi.

# FENERBAHCE
# EDIN DŽEKO
# TURSKA SUPERLIGA
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