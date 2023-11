Rožman: Nismo bili na nivou, gol smo postigli više na karakter nego na igru

FK Sarajevo i Borac su remizirali u derbiju 13. kola Premijer lige BiH rezultatom 1:1.

Nišić je pogodio za vodstvo gostiju u 2. minuti, da bi Aničić donio poravnanje u posljednjoj minuti susreta.

Trener Sarajevo Simon Rožman govorio je o utakmici.

- Jako loše smo krenuli u utakmicu. Rani gol nas je poremetio u svemu. Nismo bili na vrhunskom nivou, ali smo bili karakterni i mislim da je gol zasluga toga. Mislim da je zasluženo došlo do izjednačenja. Kako je utakmica išla, moramo biti zadovoljni bodom - kazao je Rožman.

Osvrnuo se na probleme s igračkim kadrom;:

- Baš je težak period. Dosta smo mijenjali terene i imamo dosta povreda. Svi su dečki nekako blizu. Danas je Francis bio taj koji je ušao. Želimo da čuvamo njihove karijere, razmišljamo zaista na duže staze. Renan je bio možda danas na pola, ali nisam želio rizik. Nadamo se većem nivou nakon zimskih priprema. Mislim da imamo prave igrače - rekao je trener Sarajeva.

Za sam kraj osvrnuo se na nekadašnju izjavu da tim ne smije imati dva uzastopna poraza i činjenicu, da je večeras uspio izbjeći drugi poraz.



- To je jako bitno. to je mentalitet koji želimo izgraditi i kad je nešto loše moramo odmah okrenuti to. Ne smijemo biti u depresiji i da padamo. Nismo idealni, ali pokušavamo izvući maksimum - istakao je Rožman.