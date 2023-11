Šokantne optužbe na račun Danija Alveša: "Počeo me šamarati i tjerati da govorim da sam njegova mala ku**a"

Bivša zvijezda Barcelone i jedan od najtrofejnijih fudbalera svih vremena Dani Alveš (Alves) više od devet mjeseci se nalazi u zatvoru zbog navodnog seksualnog zlostavljanja 23-godišnje djevojke u noćnom klubu 30. decembra 2022. godine.

Djevojka je Alveša optužila da ju je tjerao na seks, a bivšem fudbaleru nije pomoglo ni što je nekoliko puta mijenjao iskaz.

Početak šoka

Sada je isplivao i njen iskaz, u kojem je navela da je bila u izlasku sa rodicom kada ju je Brazilac ugledao i pokazoa da krene za njim.

- Pokazao mi je da krenem za njim. Mislila sam da ću otići razgovarati s njim i vidjeti šta hoće. Nisam znala šta želi od mene - rekla je 23-godišnjakinja u iskazu koji je prenijela Marca, pa nastavila:

- Sjećam se da sam išla do njega, ali nisam znala, ni mogla zamisliti kamo me vodi. Stigli smo do vrata, a on ih je otvorio i ja sam ušla. Kada sam ušla sam vidjela u što se upuštam. Vidjela sam da je to mali toalet, vidjela sam da je jako, jako mali i mislim da je tada počeo moj šok.

Fizički napad

Djevojka tvrdi da je htjela otići iz toaleta, ali da je bivši fudbaler počeo dirati po intimnim mjestima.

- Sjećam se da je to počeo raditi, a ja sam mu govorila da moram ići. Podignuo mi je haljinu i natjerao me da sjednem na njega. Insistirao je da mu moram reći da sam njegova mala ku**a. Počeo mi je svašta govoriti. Opirala sam se. Povrijedio mi je koljena, imala sam ranu, a onda se naljutio i zgrabio me za vrat i počeo me šamarati jer sam ga odbila zadovoljiti. Pokušao me natjerati da ga oralno zadovoljim. Odmicala sam se dok me nije uhvatio za vrat i počeo šamarati - ispričala je djevojka.

Alvešu prijeti do 12 godina u zatvoru ako bude proglašen krivim za seksualni napad.