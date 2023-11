Milošević: Bit će promjena, ali ne možemo sviju zamijeniti

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Savo Milošević i reprezentativac Rade Krunić obratili su se medijima u Luksemburgu pred utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Selektor Milošević je kazao da će biti nekih promjena, a da se mogu očekivati i debitanti.

- Sigurno je da neki hoće biti u startnoj postavi, ali naravno, ne možemo zamijeniti sve igrače, to bi bila prevelika promjena. Međutim, imamo dvije utakmice i sigurno će to biti šansa da svaki od njih dobije neku minutažu. To je i dobra prilika za one koji su do sad manje igrali, da pokažu koliko znaju i u kojoj mjeri mogu zamijeniti ove koji fale - kazao je selektor Milošević.

Milošević je dodao kako će se probati pripremiti za igru na rezultat jer će im to biti potrebno u baražu.

- Sutra će nam biti bitno da se pripremimo za igru na rezultat jer to će biti najvažnije u baražu. To je također nešto što mora da se utrenira. Sigurno da nam je sutra bitna utakmica jer moramo da imamo jasnu sliku šta je to što treba da radimo u martu. Siguran sam da će momci shvatiti ove utakmice ozbiljno i da ćemo ostvariti naše ciljeve - rekao je.

Rade Krunić je rekao da će nedostajati glavni igrači, ali da će uprkos tome igrati najbolje što mogu.

- Nedostajat će nam dosta iskusnih igrača, ali vjerujem da imamo kvalitetnu reprezentaciju i na nama je da pokažemo koliko možemo. Ovo će biti odlični testovi za nas za buduće utakmice koje će nam biti veoma važne. Pristupamo predstojećim susretima sa velikom ozbiljnošću i sigurno je da ćemo sutra pružiti maksimum - kazao je Krunić.

