Nova zvijezda naše reprezentacije Haris Tabaković za "Dnevni avaz": U Švicarskoj sam rođen, ali moje srce kuca za BiH

- Veoma sam sretan što sam pozvan u „A“ reprezentaciju, velika je čast za mene što sam tu. Naravno da mi je drago što imam podršku navijača i to mi je dodatni motiv da se pokažem u najboljem svjetlu. Došao sam spreman na ovo okupljanje i dat ću sve od sebe da opravdam očekivanja i selektora i njegovog stručnog štaba, a naravno i navijača.

Koliko je sretan što je dobio poziv govori i činjenica da je među prvima stigao na okupljanje. Zanimljivo, od ovog ljeta je u Herti zajedno sa Smailom Prevljakom, a sada će biti zajedno i u državnom timu BiH. Prevljaka je zapitkivao o ekipi, želio se što prije uklopiti...

- On mi je prenio mnogo lijepe utiske iz reprezentacije. Svi momci su sjajni, odlično su me prihvatili i to je još jedan razlog zadovoljstva što sam tu – istakao je Tabaković.

Poruka navijačima

Na dosadašnjih 14 utakmica za Hertu dao je 12 golova i zabilježio četiri asistencije, a želi dobre igre pružiti i za reprezentaciju.

- Dat ću sve od sebe da golgeterski niz nastavim i u dresu reprezentacije. Dugo sam čekao ovaj poziv i vjerujem u sebe. Nadam se da ću opravdati očekivanja – naglasio je Tabaković.