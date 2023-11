Mančester siti se suočava sa 115 optužnica: Evo šta je Gvardiola rekao o tome

Uz Siti, sa sličnim optužbama se suočava i Čelzi, a upravo su to klubovi koji su najčešće bili osumnjičeni za nepošitvanje pravila u prošlosti.

- Slučaj Everton? To su dva potpuno drugačija slučaja. Neću komentirati slučaj Evertona, ali u razgovoru s advokatima rekli su mi da je to potpuno drugačije. Znam da ljudi govore kako bi nas trebalo izbaciti u Konferencijsku ligu, oni to žele. Vidim da ljudi žele da se Mančester siti kazni, ali u ovom trenutku mi smo nevini - rekao je Gvardiola.

Iako njegovu ekipu očekuje derbi za vikend s Liverpulom (subota, 13:30 sati) mnogi novinari su ga ispitivali o finansijskom fer pleju i njegovom stanovištu po tom pitanju, pa se Gvardiola naljutio.

- Osjećam se kao na optuženičkoj klupi, kao da smo već kažnjeni. Sada smo nevini, nevini dok se ne dokaže suprotno - zaključio je Gvardiola.

Inače, Siti je trenutno prvoplasirana ekipa engleskog Premijeršipa sa 28 osvojenih bodova u 12 odigranih kola. U narednom kolu će igrati sa Liverpulom, koji ima samo bod manje.