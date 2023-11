Al Tuvaijri: Željo je zaslužio da pobijedi, bili smo bolji

On je kazao kako je teško upravljati utakmicom sa njegove pozicije, odnosno sa tribina jer još nije završena sva potrebna papirologija da bude na klupi.

- Gubio sam glas u pojedinim trenucima, vrištao sam, a to nema smisla. Normalno, ne vrištim mnogo, da budem iskreno. Kada me vidite da vrištim to je jer sam nezadovoljan pojedinim stvarima.

U drugom poluvremenu sam tražio više agresivnosti i da igrači pokažu karakter, da pokažu šta mogu. Posegli smo za nekim igračima sa klupe, koji su promijenili tok igre u drugom poluvremenu, igrali smo na kraju sa trojicom pozadi, pritisnuli smo ih naprijed, držali utakmicu.

Da smo imali još koju minutu postigli bi i drugi gol. Da smo generalno imali više sreće, dali bismo i više golova. Administracija kluba radi sve što može i ja se nadam da ću u narednoj utakmici biti pored klupe - poručio je Al Tuvaijri.