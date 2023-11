Miron Muslić, o kojem piše i Fabricio Romano, za "Dnevni avaz": Sve smo iznenadili, ali ja moram još mnoga čuda naučiti

Fudbaleri Serkl Briža su ove sezone ponovo šokirali mnoge svojom pojavom u samom vrhu belgijske Župiler lige.

Ekipa koja se do prošle sezone borila za opstanak, istu je završila boreći se za izlazak u evropska takmičenja, a ove godine izgledaju još bolje i zauzimaju 4. mjesto.



Za preporod u igri manje poznatog od dva kluba iz Briža zaslužan je sjajni bh. stručnjak Miron Muslić, koji je postao pravi hit u evropskom fudbalu, zbog čega je postao želja mnogih timova.



Miron Muslić je za "Dnevni avaz“ govorio o napretku, kako sebe, tako i cijele ekipe, te o tome da li mu laska pisanje mnogobrojnih svjetskih medija, u čijem se fokusu našao.

Igračke promjene

- Iznenadili smo puno ljudi u Belgiji, pošto smo nakon vrlo uspješne sezone izgubili mnogo, mnogo igrača koji su imali utjecaj na našu igru.

Otišlo je 7-8 igrača koji su igrali u startnih 11, a došlo nam je šest igrača, od kojih niti jedan nije stariji od 20 godina. Od tih šest, pet ih nije imalo ni minute na najvišem nivou – započeo je Miron Muslić za "Dnevni avaz“.

Serkl Briž ove sezone ima jednu od najčvrstijih odbrana belgijskog prvenstva, a to je rezultat veoma agresivnog pristupa osvajanju lopte, te ne dozvoljavanju protivniku da napravi veliki broj prilika.

- Imamo tipičnu igru. Protivnici, a ja veoma cijenim svoje kolege, isto se adaptiraju na taj naš način igranja, što znači da se i mi moramo prilagođavati, bez da napuštamo našu filozofiju. Mislim da je to čar fudbala. Ono što je bilo dobro jučer, možda danas nije dovoljno, a kamoli sutra da pobijediš. Kao treneru zadatak mi je da uvijek nađem rješenje – rekao je bh. stručnjak.

Pravi projekt

Usljed prodaje mnogih igrača, među kojim se najviše ističu odlazak bh. reprezentativca Dine Hotića i Japanca Ajase Uede (Ayase), iskočio je Kevin Denki (Denkey), koji je ove sezone postigao deset od 18 pogodaka svog kluba u sezoni.

- Iskreno da kažem, onako kao trener, bio mi je šok kad nas je napustio igrač koji da 22 gola, a mi ne dovedemo zamjenu. Međutim, zadatak mene i stručnog štaba je da konstantno napredujemo. Ono što su prošle sezone radila dvojica, ove sezone je sve ostalo na Kevinu Denkiju. On to radi odlično, ali to je dokaz da mladi igrači vrlo brzo napreduju ako znaš kako da ih naštimaš – kazao je Muslić.