Delač o Premijer ligi BiH: "Dodik gura Borac, a hrvatska strana Zrinjski"

Hrvatski golman Matej Delač gostovao je u "Podcast Inkubator", a tokom razgovora nekoliko puta se dotakao teme Premijer lige BiH, kao i kluba za koji je nastupao.

Delač je od 2014. do 2016. godine bio čuvar mreže FK Sarajevo, kao posuđeni igrač londonskog Čelzija.

Za vrijeme razgovora dobio je i pitanje da rangira lige u kojima je nastupao.

Očekivano, Premijer ligu BiH je stavio na posljednje mjesto, objašnjavajući zašto je to tako.

- Bosnu bih stavio na posljednje mjesto, nažalost. Ima potencijala ta liga, ali teško je sklopiti to sve. Tamo je politika uključena i igra ulogu. Borac gura Milorad Dodik, Zrinjski guramo mi - hrvatska strana, a na bosanskoj strani imamo Sarajevo i Želju. Imamo i Široki... Specifična je liga. Sport je tamo ogledalo države. Bio sam blizu dolaska u Sarajevo ovog ljeta, bili smo blizu dogovora, nismo se dogovorili, a za to treba više vremena da objasnim. Znamo svi na kakvom je glasu liga i to je bio jedan od razloga - objasnio je Delač, koji je rođen 1992. godine u Gornjem Vakufu.