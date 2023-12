Rožman pred derbi: "Zrinjski je favorit, ali mi se brinemo o sebi"

Fudbaleri Sarajeva će u Mostaru u ponedjeljak igrati derbi posljednjeg kola jesenjeg dijela sezone u Premijer ligi BiH.

Uoči utakmice trener Simon Rožman istakao je da su igrači dobro raspoloženi.

- Igrači su dobro raspoloženi, veoma je dobra atmosfera. To me raduje. Na treningu neke stvari izgledaju veoma dobro. To je jedna pozitiva za ovaj dio sezone. Imamo poteškoća s povredama, ali igrači koji su tu su veoma fokusirani. Radujemo se narednoj utakmici i posljednjoj u ovoj godini - rekao je Rožman.

Trener Bordo tima je naglasio da su "Plemići" favoriti u ovom susretu.

- Veoma dobro su zastupali ligu i državu. Imamo ful respekt, ali i svoju računicu. Sigurno su možda favoriti, ali mi se spremamo i najviše brinemo o sebi. Mislim da imamo još dosta pokazati. Mladi smo, i svi igrači koji će dobiti šansu će pružiti svoj maksimum i sadržaj koji će zadovoljiti njih, mene i navijače - dodao je.