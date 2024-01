Murinjo najavio izlazak serije o njemu na Netflixu: U njoj ćete otkriti da sam potpuno lud

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo (Jose Murinho) je rekao kako ne pregovara s engleskim Njukaslom. Portugalac smatra da Roma iza njegovih leđa ne traži novog trenera, te je otkrio da nije siguran je li imao ponudu da preuzme reprezentaciju Brazila.

"Posebni" je potvrdio dolazak serije o njemu na Netflixu.

- U njoj ćete otkriti da sam potpuno lud - rekao je Murinjo.

Portugalski stručnjak je pod ugovorom s Romom samo do kraja sezone, a pregovori o produženju nisu započeli. Iz Rome o tome ne žele govoriti i tvrde da se sve mora riješiti unutar četiri klupska zida, pa tek nakon toga izaći će u javnost s informacijom. Murinjo se u međuvremenu povezuje s drugim poslovima. Spominjana je mogućnost preuzimanja Njukasla, ali i brazilske reprezentacije.

- Ne znam je li istina to o Brazilu jer nisam direktno ni s kim razgovarao. Rekao sam svom agentu da ne želim u pregovore sve dok Roma ne odluči ostajem li ili odlazim. Mislim da Roma ne pregovara s drugim trenerima. Za mene je iskrenost najvažnija, a nemam razloga misliti da u Romi nisu iskreni. Vjerujem im u potpunosti – rekao je trenutni trener italijanske Rome.

Dodao je još nije potpisao ugovor s Romom, ali je dao riječ klubu.

- Imao sam ponudu, neću reći od koga, ali rekao sam to u seriji. Htjeli su da prekršim riječ koju sam dao Romi i ja sam to odbio. O ponudama koje dobijam prvo obavijestim predsjednika kluba. Vjerujem u reciprocitet i zato mislim da se i u klubu tako ponašaju prema meni i da je sve o čemu se priča samo u sferi glasina. Sve to ne znači da me i dalje žele u Romi, ali ne vjerujem da pregovaraju s drugima iza mojih leđa. Reći ću vam zašto i otkriti vam nešto. Sljedeće sedmice započet će emitiranje serije o meni na Netflixu. Ona pokriva cijelu moju karijeru, u njoj su stvari koje nikad nisam nikome rekao. U toj seriji otkrit ćete da sam potpuno lud - rekao je Murinjo.