Svjetski mediji pišu o Džeki: Klasa je vječna, oglasio se i Edin nakon het-trika

- Edin Džeko (37) je dao het-trik u prvom poluvremenu za Fenerbahče danas. On je prvi strijelac u Superligi ove sezone sa 16 golova na 18 utakmica. Klasa je vječna - poručio je američki ESPN uz emoji čase vina, aludirajući na to da je Edin što stariji, to bolji.