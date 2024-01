Edin ga oduševio potezom: Bonući otkrio šta je Džeko uradio za njega čim je stigao u Istanbul

Iskusni italijanski defanzivac Leonardo Bonući (Bonucci) novi je igrač turskog Fenerbahčea.

Bonući je jučer prisustvovao rapsodiji Fenera protiv Konjaspora (7:1) u kojoj je briljirao Edin Džeko koji je dao het-trik u razmaku od samo 29 minuta (11. - 40.), a danas se sastao sa "Dijamantom".

- Jutros me nazvao Edin Džeko i pozvao me na doručak. On će me sam provesti po Istanbulu. Zajedno ćemo tražiti novi dom.

Razgovarat će sa školom koju pohađaju njegova djeca kako bi uključio i moju djecu. Od prvog dana je učinio da se osjećam kao da je on vođa ovog tima - ispričao je Bonući turskim medijima.

Jučer je snimljen i zanimljiv trenutak kada je Bonući zajedno sa navijačima skandirao Džekino ime nakon gola.