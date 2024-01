Najljepša hrvatska fudbalerka konačno srela Kristijana Ronalda: Zbog njega igram fudbal

Hrvatska reprezentativka i jedna od najljepših fudbalerki na svijetu Ana Maria Marković imala je priliku upoznati svog najdražeg igrača Kristijana Ronalda (Cristiano).

Marković se s Ronaldom srela na snimanju za "Binanceom", jednu od vodećih kompanija za kriptovalute, čiji je jedan od vlasnika i sam Portugalac.

Ona je ranije otkrila kako je Ronaldo njen najdraži fudbaler i da nosi broj sedam upravo zbog njega.

- Zahvaljujući njemu igram fudbal. On mi je motivacija i simpatija. Nije me briga ima li neko više trofeja od njega. U mom srcu je samo jedan GOAT, a to će uvijek biti Ronaldo - rekla je ranije Ana Maria Marković.