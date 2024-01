Bismark Čarls je "Plavi": Napadač iz Gane hvalio trenera Akrapovića

Čarls je pohvalio šefa Stručnog štaba sarajevskih "Plavih" i istakao da je na njegov poziv došao u Željezničar.

- Hvala vam na dobrodošlici, veoma sam sretan što sam ovdje. Transfer se desio jer znam Brunu Akrapovića, jer je bio trener CSKA Sofije. On je veoma dobar trener i doveo me u CSKA Sofiju i došao sam na njegov poziv. Sada sam dobro, na 70 posto i nadam se da ću s vremenom doći na svoj maksimum. Bruno je veoma dobar trener, igra agresivan fudbal i taktički je veoma dobar, to je što mogu reći za Brunu - rekao je Bismark Čarls.