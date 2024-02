Trener Fenerbahčea je očajan: Igrače dovodi Džeko, a ne on

Trener Fenerbahčea Ismail Kartal nalazi se na meti turskih medija zbog, kako oni smatraju, lošeg posla koji radi na klupi.

Posljednja u nizu stvari koje mu se zamjeraju je to što ne vodi svlačionicu on, već balkanski lobi, u kojem se nalaze Dominik Livaković, Rade Krunić, Dušan Tadić, a predvodi ih Edin Džek.

- Ismail Kartal, trener Fenerbahčea, očajan je zato što je Edin Džeko gazda svlačionice. On je, naime, od prošlog ljeta doveo čak šest igrača koje je htio bez da je iko pitao trenera šta misli o njima - piše turski "FotoSpor" i nastavlja:

- Fenerbahče je od ljeta doveo 15 igrača. Njih šest kupljeno je na izričitu želju Edina Džeke.

U nastavku su naveli imena svih šest igrača koje je tražio kapiten Fenera i reprezentacije BiH.

- To su Dominik Livaković, Dušan Tadić, Rade Krunić, Džengiz Under (Cengiz), Serdar Dursun i Leonardo Bonući (Bonucci). Trener je nedavno posebno poludio jer je u zimskom prijelaznom roku Fener svim silama radio na dovođenju igrača koje je poželio Džeko te ih je na kraju uspio dovesti, dok su Kartalove želje bile ignorirane. To je otišlo toliko daleko da je Krunića i Bonućija u ime kluba dočekao Džeko, kao da je predsjednik ili sportski direktor, a ne igrač - navodi "FotoSpor".

Podsjećamo, Džeko je također doveden u Istanbul kao najveće pojačanje prošlog ljeta. "Zmaj" je ove sezone upisao čak 21 gol i asistirao za još sedam.

Džeko igra sjajno, ali se često ne slaže s trenerom, što neki dočekuju s razumijevanjem, a neki kritiziraju.