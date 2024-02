Čović: "Nije bilo većeg kluba od Veleža u Jugoslaviji, značio mi je sve, a danas je Zrinjski moj tim"

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović govorio je o tome kako je u prošlosti navijao za Velež, ali da je njegov klub sada Zrinjski.

Gostujući u Podcastu Bljeska.info Čović je kazao da "nema stadiona na koji nije išao navijati za Velež, kao i da je to najveći klub u bivšoj državi".

- Nema stadiona na koji nisam išao navijati za Velež i ja sam na toj fotografiji, uživali smo tada. Zato se neki od navijača Veleža, kada obučem dres Zrinjskog, kažu on je uz Velež. Pa jesam, zašto se odricati nečega što je bilo lijepo? - rekao je Dragan Čović gostujući u Podcastu Bljesak.info.

Naveo je kako je to za njega, u to vrijeme bio daleko najveći klub u bivšoj državi.

- Ni Zvezda, ni Partizan, ni Hajduk, ni Dinamo, Velež je bio Velež... Vladić, Bajević, Marić, Baka Slišković... Nama je Velež tada značio sve. Bila je to grupa ljudi koja je živjela za Velež i to nije nešto što ja krijem. Velež je tad bio za mene daleko najveći klub u bivšoj državi - istaknuo je i dodao kako se ne može to upoređivati s onim danas, da se igralo drugačije te da je to bilo nešto posebno.

Naveo je kako i dalje poštuje i cijeni Velež, no da je danas njegov klub Zrinjski.

- Danas je to Zrinjski. Najbolji klub, najbolje organizirani klub i dijelim s njim sve uspjehe. I dalje poštujem i cijenim Velež. Mora biti rivalstva, kao u svakoj sredini, logično je rivalstvo i ovdje, tako da ja ne vidim problem nijedan, jer je Hercegovina imala uvijek izuzetne sportske talente. Hranimo i nogometni i rukometni i ostale sportske saveze, nositelji igre su ljudi odavde, i nema razloga da Mostar nema dva izuzetna kluba - rekao je Čović.