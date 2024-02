Bivši reprezentativac BiH osuđen na uvjetnu kaznu: Sugrađaninu je čašom razrezao lice

Nekadašnji fudbalski reprezentativac BiH Mirko Hrgović (44) pravomoćno je osuđen na uvjetnu kaznu od osam mjeseci zatvora zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne povrede sugrađaninu Anti Poljaku.

Ova je presuda stigla godinu dana nakon one prvostepene splitskog Općinskog suda. Hrgović je žalio i tvrdio da nije utvrđeno da je uopće on udario Poljaka, da nije dokazano da je intenzitet udarca bio snažan te da nije dokazana izravna namjera da žrtvi nanese tešku povredu.

Odbijena žalba

Ipak, viši je sud odbio njegovu žalbu i potvrdio u cijelosti ono što je splitski Općinski sud utvrdio, a to je krivica nekadašnjeg fudbalera koji je 2. avgusta 2014. godine oko 19:00 sati u Sinju, pred ugostiteljskim objektom “Potkova”, udario Antu Poljaka u glavu oštricom razbijene staklene čaše toliko snažno da mu je nanio reznu ranu na lijevoj strani lica dužine od šest do 10 centimetara, a samo pukom srećom nije došlo do težih posljedica.

- Krivljevnik je kritičnog dana oštećenog u glavu oštricom razbijene staklene čaše, a koje ponašanje manifestira izravnu volju i htijenje da se napadnuta osoba teško tjelesno povrijedi. Puknuta čaša u svakom slučaju predstavlja izuzetno opasno i pogibeljno sredstvo kojim se atakira prema vitalnom dijelu tijela (glava) uslijed čega je neprihvatljiv navod odbrane da okrivljeni nije htio teško tjelesno povrijediti.

29 utakmica za BiH

Namjeru o teškom tjelesnom povrijeđivanju oštećenog potvrđuje i što sa fizičkim napadom na oštećenog nije prestao ni nakon što mu je zadao udarac u kojem je nastala povreda - napisala je, uz ostalo u svojoj presudi koja je evo i pravomoćno potvrđena, splitska sudinica Mila Kragić, prenosi Slobodna Dalmacija.

Podsjetimo, Hrgović je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri radio u Širokom Brijegu, moldavskom Šerifu, kineskom Beijingu i Šibeniku.

Kao igrač je nosio dresove Junaka iz Sinja, Mosora, Solina, Posušja, Hajduka, Volfsburga, Gambe Osake, Širokog Brijega, JEF Uniteda, Dinama, Grojter Furta, Kavale, Splita i Zadra.

Sakupio je 29 utakmica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i dao tri pogotka.