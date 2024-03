Željezničar i Sarajevo igraju danas na Grbavici: Je li Sarajevo bordo ili plavo

- Svakako da je malo čudnija situacija. Derbi se dočekuje u nekakvom ozračju, gdje se Željezničar bori za opstanak. U najgorem slučaju ranije su se igrali derbiji kad su ekipe bile u sredini tabele. Uglavnom je to bilo u borbi za Evropu ili titulu. Nikad se nije Željezničar našao u ovoj situaciji kao što je trenutna – istakao je Omer Joldić na početku razgovora za „Dnevni avaz“.

- Jednom igraču su velika čast, privilegija i odgovornost odigrati derbi susret koji, kao što svi znamo, mnogo znači ljudima u gradu, a Bogami i šire. Za mene igrati derbi je bilo nešto posebno, nije to samo utakmica za tri boda. Ta je utakmica za živjeti i hodati gradom do sljedećeg derbija. Na sve zaboraviš samo da odigraš taj meč vrhunski, da se boriš i da na kraju pobijediš – istakao je Sedin Torlak.

Ono što je specifično, ovaj meč dolazi kad su ekipe u lošim formama – gledajući posljednjih pet mečeva, ovo su dvije najgore ekipe lige.

- Ekipa Sarajeva je u jesenjem dijelu imala bolju formu nego sada. Na početku priprema je pokazivala određeni kvalitet i snagu, ali evo pred kraj priprema i sami ulazak u proljetni dio prvenstva je pokazala da je i ona u krizi.

O Željezničaru i ne znam šta bih rekao, jer je situacija teška. Ova polusezona će biti zaista teška i bit će mnogo turbulentna. Svaka utakmica je važna, barem za neku sredinu da bar tri-četiri utakmice u maju igramo bez pritiska rezultata i statusa u prvenstvu BiH.

Ne volim ni pomisliti na to, ni pričati o tome, ali sve su češći napisi o nekakvoj borbi za opstanak. Nažalost, ona je tu, ali nadam se da će ovo biti utakmica koja će dovesti do prekretnice i odrediti put Željezničara, a to je, nadam se, izlazak iz ove krize – naglasio je Joldić.

Željina snaga

Za razliku od Joldića, Torlak se nada da će derbi imati drugačiji ishod i da će slaviti onaj bordo dio grada.

- Osim rivalskog naboja, ekipe traže bodove. Sarajevo želi mirnu luku za euro takmičenja, dok je Željo u situaciji da mu ovisi opstanak u ligi. Mislim da je Sarajevo u prednosti zbog igračkog kadra i individualnih kvaliteta pojedinaca. S druge strane, Željo mnogo bolje igra na Grbavici nego na strani, ali mislim da bi ovaj put mogli doživjeti poraz i na domaćem terenu – ocijenio je Torlak.

Joldić je rekao kako se i oni najstariji navijači Željezničara ne sjećaju ovakve krize i nevjerovatne agonije na gostujućim terenima. Ipak, ističe da tu ima kvalitetnih igrača u koje vjeruje da će uspjeti spasiti sezonu. Pohvalio je i navijače koji su u redovima čekali za ulaznice.

- To je ono što, slobodno mogu reći, u regionu ima mali broj klubova. Od Hajduka, Crvene zvezde..., Partizana ne ove sezone jer mnogo utakmica igraju bez navijača. Željini navijači su uvijek tu i kada je najveća kriza. Nevjerovatan momenat u modernom fudbalu. Iz ličnog iskustva znam, doživljavao sam euforične trenutke, ali i one kada su navijači bili nezadovoljni. Publika na Grbavici se ne može prevariti, ona će uvijek prepoznati, ako ništa, taj pristup prema igri i požrtvovanost prema grbu – poručio je Joldić.

Joldić se nada da će Željezničar na derbiju preokrenuti sezonu. Torlak je prognozirao i rezultat.

- Iskreno, ja bih volio da bude dobra utakmica s mnogo golovo. Da navijači uživaju u sjajnoj predstavi i da naprave atmosferu u kojoj će Sarajevo na kraju slaviti s 3:1 – poručio je Torlak za „Dnevni avaz“.