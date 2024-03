Milošević: Vjerujem da će mnogi biti zaprepašteni onim što će vidjeti protiv Ukrajine

Selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević istakao je vjeru u reprezentativce i da mogu pokazati više od onog što su ranije uspijevali.

Milošević je kazao da je situacija fenomenalna, naglasivši da svi igraju dobro.

- Situacija je fenomenalna. Čak mi se ne dopada ova situacija, više bih volio da je ovako bilo u martu. Svi su zdravi i igraju dobro. Ova ekipa može više od pokazanog i uvjeren sam da će se to pokazati 21. marta. Da li će biti dovoljno? Ne mogu da kažem, sport je takav. Nijednoj ekipi u Sarajevu i Zenici neće biti lako. Što se tiče psihičkog rada, to je lakše, jer ne moram da im nalazim motiv. Svaki momak ima veliki motiv, samim tim i grupa, pa i cijela zemlja - rekao je Milošević u podcastu "Balkan Rules", pa dodao:

- Ako je procjenjuju na osnovu prethodnih utakmica, to čak nije loše po nas. Vjerujem da će se zaprepastiti onim što budu vidjeli 21. marta u odnosu na prethodno.

Selektor "Zmajeva" je naveo i dva razloga zbog kojeg će protiv Ukrajine u baražu biti na svom maksimumu.



- Prvo, jer tačno znam koliko bi to narodu BiH značilo i tačno znam ono što većina ljudi ne zna, ovo momci su fenomenalni. Prerano je otpisivati ovu ekipu. O njima možemo da pričamo tek za 10 godina. Oni su fenomenalni, čak pretjerano dobri momci. Stariji fudbaleri su bili mangupi, svašta su znali, ovi momci su jako profesionalni, fokusirani, nema iskakanja. Oni osjećaju preveliki pritisak i odgovornost, jer su svjesni šta se priča o njima i njih to boli. Oni od prije bi rekli: "Boli me uho", jer imaju samopouzdanje. Ovima mora drugačije da se priđe. Imaju odgovornost i osjećaj da moraju da vrate ovom narodu. Moraju da nađu svoj način kako da urade. Ne mogu na način moje generacije - istakao je Milošević.

Milošević je istakao da o razumijevanju ne ovisi sve od funkcionera u Savezu.

- Jako je bitno kako ćemo mi izgledati u martu. Jedno je rezultat. Drugo je jednako bitno, a to je igra. Odluka ovog Saveza ili bilo kog na svijetu dolazi iz osluškivanja javnog mnijenja. Trudim se da budem direktan, ali je sitaucija takva kakva je. Nije sjajna - zaključio je Milošević.



Susret selekcija BiH i Ukrajine u okviru baraža je na programu 21. marta.