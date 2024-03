Džeko: Ovakvo suđenje je sramotno, pa trebali smo imati 6 bodova prednosti

Kapiten Fenerbahčea i reprezentacije BiH Edin Džeko prokomentarisao je igru svoje ekipe, ali i suđenje nakon što su "žuto-plavi" preokrenuli Pendikspor i slavili (4:1), te zadržali korak s liderom Galatasarajom.

- Bila je to jako teška utakmica. Uspjeli smo prebroditi tešku utakmicu. Ne znam koliko se igralo u prvom dijelu. Imate li pojma koliko je dugo lopta bila u igri? Stvarno je sramota. Kunem vam se, ovo nije prvi put da se to događa. To nas čini nervoznima. Sudije to dopuštaju. Utakmica se igra dvije minute, a onda pauza od pet minuta. Igraju se još dvije minute, pa pauza na minutu. U takvim situacijama dobivamo žute kartone. U svako utakmici vidimo 2-3 žuta kartona u prvih 15 minuta. Stvarno jako čudna situacija - rekao je Džeko pa dodao:

- Pričali smo na poluvremenu i zaključili da ne smijemo gubiti energiju na takve događaje. Ne možemo ih promijeniti. Takve se stvari događaju na svakoj utakmici. To je dopušteno svakim susretom sve više. Pričali smo međusobno kako ne smijemo upasti u to. Što se tiče turskog fudbala, to ne daje dobru sliku ljudima koji gledaju izvana. Šteta što se prvo poluvrijeme igralo samo 23 minute!

Džeko je istakao da bi Fenerbahče "trebao biti u prednosti barem 6-7 bodova u normalnim okolnostima".

- Svaka utakmica nam je jako teška. Naših 10 igrača je na rubu suspenzije. Ovo je također čudna situacija. Sudije zaboravljaju žute kartone u drugim utakmicama. Ako želimo reći da je šansa za prvenstvo 50 posto i sudije moraju postupati pošteno. Ako želimo da se utakmice dobivaju na terenu i suci moraju postupati pošteno - kaže Džeko pa nastavlja:



- Mislim da bi trebali malo više gledati europske utakmice i proučiti kako se vode utakmice u Europi. Arbitri tamo ne sude na osnovu ekipa nego na osnovu onoga što vide na terenu. Danas sam se osjećao malo starijim. Morao sam energiju trošiti na puno nevažnih stvari. To je sramotna situacija. Želimo samo igrati fudbal. Ne želimo uzalud trošiti energiju na stvari koje nemaju veze s fudbalom.

Kapiten reprezentacije BiH osvrnuo se i na neke lošije rezultate na domaćem terenu, iako to ne bi trebala biti situacija.

- Ne znam šta se događa. Mislimo da će utakmice biti lagane kad igramo kući, ali to nije tako. Možda se više koncentriramo na gostovanjima jer mislim da će biti teško. Ne osjećam nikakav pritisak, ali to se razlikuje od igrača do igrača. Neki osjećaju pritisak kod kuće. To je normalno, posebno za mlade. Bit će pritiska u fudbalu, a taj pritisak možete koristiti za dobro. Jedino o čemu trebamo razmišljati je podrška naših navijača jer se naježim u svakoj utakmici koju igramo kući - zaključio je Džeko.