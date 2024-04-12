Iz zagrebačkog trećeligaša je otišao pravo u Barcelonu: Za vikend Ćavi najavljuje njegov veliki dan

Mladi defanzivac Mikajil Faje (Mikayil Faye, 19), prethodno ljeto je prešao iz hrvatske Kustošije u Barcelonu.

Znak da zagrebački trećeligaš radi sjajan posao je i taj da bi ovaj mladi Senegalac mogao debitovati u utakmici Barcelone i Kadiza za vikend u La Ligi.

Faje je do sada nastupao za Barceloninu drugu ekipu, a par puta se našao među rezervama u susretima prve ekipe.

Barcelonin trener Ćavi (Xavi) je na konferenciji za medije uoči susreta izjavio:

- Mikajil Faje je spreman, sutra bi mogao biti njegov veliki dan za debi. Ja ga smatram spremnim da bude dio naše prve ekipe. Zanimljiv je talenat i sutra bi mogao biti njegov trenutak - rekao je španski stručnjak.