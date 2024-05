Kako je Barbarez govorio o Pjaniću kad mu je bilo najteže: I da uzme pet godina apstinencije od fudbala...

Pjanić je tada bio zakovan za klupu Barcelone, a onda je zablistao protiv prvaka svijeta



Kada je fudbalska reprezentacija BiH remizirala s Francuskom 1. septembra 2021. (1:1) u sklopu kvalifikacija Mundijal u Kataru, Sergej Barbarez je hvalio Miralema Pjanića.

Pjanić je tada prolazio kroz najteži period karijere, nije igrao u Barceloni u kojoj je pravi haos napravio Ronald Kuman (Koeman).

- Ljudi moji zapamtite. Miralem da uzme pet godina apstinencije od fudbala, on treba, on mora i što je najvažnije, on može da igra! - poručio je Barbarez tada.