Pjanić o teškoj odluci: Neću da me pamte po lošem, Barbarezu je žao što ranije nije imao mogućnost raditi sa mnom

Mali princ, kako je davno dobio nadimak Miralem Pjanić (34), odlučio je da je vrijeme da prestane igrati za nogometnu reprezentaciju BiH te je objavio kraj reprezentativne karijere.

Odigrao je 115 utakmica i postigao 17 pogodaka.

Večeras je bio gost Centralnog dnevnika Senada Hadžifejzovića na Face TV, gdje je detaljnije govorio o svojoj odluci. Poručio je da je došlo vrijeme za mlađe igrače kojima reprezentacija treba da osigura kontinuitet.

- Došao je novi selektor i odluka da ostavim svoje mjesto je bila za dobrobit reprezentacije, treba da drugi imaju neku veću ulogu. Bio sam tu dosta godina, dosta toga prošao, ali jednostavno - došlo je pravo vrijeme da idem. Bilo bi previše da ostanem još. Ne bih želio da ostanem ljudima u lošem sjećanju i da me neko pamti po lošem. Sigurno jedna od mojih najtežih odluka, ali nekada i takve trebamo napraviti. Pričao sam i s porodicom i tako - izjavio je Pjanić.

Osvrnuo se na novog selektora Zmajeva Sergeja Barbareza za kojeg je rekao da mu je bio idol. Otkrio je i da je razgovarao s njim te šta mu je Barbarez poručio.

- Volim ga i drago mi je, presretan sam što je preuzeo reprezentaciju. Imat će dugoročni ugovor i vremena da to postavi kako on vidi. Donijet će novu energiju, pozitivnu priču i navijači će biti uz njega. U zadnje vrijeme to nije bilo baš kako treba. Pričao sam sa Sergejem i saopštio moju odluku. Žao mu je što ranije nije imao mogućnost raditi sa mnom - rekao je Pjanić.