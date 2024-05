Rugali im se da su seljačka liga: Sad bi mogli imati čak 6 klubova u Ligi prvaka

No u zadnje vrijeme utihnuli su smijeh i ruganje na račun Bundeslige. Humels je ovo napisao prošle sedmice, nakon što su "seljaci" iz Dortmunda, Minhena i Leverkusena u prvim utakmicama polufinala Lige prvaka i Evropa lige redom pobijedili PSG, nezasluženo samo remizirali s Realom i uvjerljivo slavili kod Rome.

"Dobar posao, moji kolege seljaci", napisao je na Twitteru Mats Humels (Hummels) prije sedam dana, nakon prvih polufinalnih utakmica europskih kupova. Legendarni njemački štoper to je sarkastično poručio svima, a njih je u nogometnom svijetu puno, koji se rugaju Bundesligi.

Bundesliga i Serie A vratile se na europski vrh

Zahvaljujući tome, ali i zato što njemački klubovi već godinama marljivo skupljaju bodove u europskim natjecanjima, Bundesliga je od iduće sezone sa Serie A, još jednom ligom koja je često predmet poruge, dobila dodatno, peto mjesto u Ligi prvaka.

Događa se ono što je donedavno bilo nezamislivo

Donedavno je bilo nezamislivo ono što se upravo događa - da je Italija druga, a Njemačka četvrta liga po uspješnosti u europskim kupovima. No Nijemci lako mogu preskočiti Španjolce na trećoj poziciji jer imaju jednog finalista i dva polufinalista europskih kupova, a Španjolci samo jednog.

Ali to nije sve. Kao što se Talijani nisu zadovoljili time, nego do kraja sezone mogu doći do čak 6 klubova u Ligi prvaka, nakon sinoćnjeg senzacionalnog prolaska Borussije Dortmund, pobjedom i kod PSG-a i u uzvratu, isto se smiješi i Nijemcima.