Borusija prvi klub koji trenira, iz očaja ga postavili za trenera, a sada ih je uveo u finale: Prvi Bosanac koji s klupe napada pehar Lige prvaka

Borusija Dortmund jučer je ispisala nove zlatne stranice klupske historije te će se, nakon 11 godina, ponovo naći u finalu Lige prvaka.

Za veliki uspjeh Borusije Dortmund u Parizu svakako je jedan od najzaslužnijih trener Edin Terzić, čovjek koji je postavljen za trenera ovog slavnog kluba bez većeg iskustva, nakon što je prethodnio bio asistent.

Sretni splet okolnosti

A na čelo kluba došao je sretnim spletom okolnosti. Nakon što je švicarski stručnjak Lucien Favre dobio otkaz u decembru 2020. poslije debakla od Štutgarta od 1:5, Terzić je postavljen za privremenog trenera do kraja sezone 2020 - 2021.

No, te sezone Terzić je Borusiji donio titulu Kupa Njemačke, pobijedivši u finalu Lajpcig rezultatom 4:1.

Ipak, to nije bilo dovoljno da ga zadrže na poziciji trenera. Zamijenili su ga dotadašnjim trenerom Menhengladbaha Marcom Roseom, a Terzić je prešao na novostvoreno radno mjesto tehničkog direktora.

Nakon sporazumnog raskida s Roseom na kraju sezone, uprava kluba je odlučila riskirati i Terzića ponovo vratiti na mjesto glavnog trenera. To je, ispostavilo se, bio pun pogodak. Nakon što je u sezoni 2022/23. Terzić Borusiju doveo zamalo do titule koju je šokantno izgubila u zadnjem kolu Bundeslige, ove sezone odveo ih je i do finala Lige prvaka. S obzirom na to da su mu tek 42 godine, jasno je kako je pred Terzićem blistava karijera.





Nije zaboravio rodni kraj

Njegova majka je rođena u Osijeku, a otac mu je iz mjesta Doganovci kod Donjeg Vakufa. Terzić posjeduje hrvatsko državljanstvo i nije tajna niti da je imao bliskih veza s hrvatskom nogometnom reprezentacijom, a posebno sa Slavenom Bilićem, kojem je bio pomoćnik u dva kluba koja je vodio. Radi se o Bešiktašu i Vest Hem Junajtedu.

Međutim, rodno mjesto svog oca nije nikada zaboravio, čemu u prilog ide ova slika.