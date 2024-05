Kapelo o sunarodnjaku: "On je treća liga, niko ga ne bi spominjao da mu Pep nije sponzor"

Legendarni italijanski trener Fabio Kapelo (Capello) smatra da je njegov sunarodnjak Roberto De Zerbi precijenjen.

De Zerbi trenutno vodi Brajton od 18. septembra 2022. godine, a u 87 utakmica na klupi tog kluba ima 38 pobjeda, 20 remija i 29 poraza, a prošle sezone izborio je plasman u Evropsku ligu.

On je i fan napadačkog fudbala i Brajton uglavnom igra vrlo atraktivne utakmice. Zbog toga je vrlo cijenjen, ali ne i od Kapela.

- Za mene je De Zerbi trećerazredni trener. Ne pripada elitnoj grupi trenera, ali ni drugoj klasi. On je treća grupa za mene. O njemu se puno priča samo zato što ga Gvardiola sponzorira, ali ove sezone je pokazao što može. Sada je deseti s Brajtonom. Što je on to osvojio u karijeri? Pogledajmo njegov CV, on je samo osvojio kup kao trener Šahtara i to je to.

On je školovan trener koji svoje ideje prikazuje kroz ekipu koje vodi, ali još se treba dokazati. Povezuje se s toliko klubova, a još ga nitko nije kontaktirao. Tu imamo i Brajton s kojim ima u ugovoru klauzulu od 15 miliona eura, a to nije malo za platiti da bi se dobilo trenera - kazao je Kapelo.



De Zerbi je u karijeri vodio Fođu, Palerom, Benevento, Sasuolo i Šahtar. Brajton nakon 36 kola ima po 12 pobjeda, remija i poraza i nalazi se na tek desetom mjestu, nakon sjajne prošle sezone.