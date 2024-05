Hoće li Dudić ostati u Radničkom, sportski direktor poručio: "Ja znam da je njemu u Kragujevcu lijepo..."

Sportski direktor Radničkog iz Kragujevca Slavko Perović govorio je o bh. treneru Feđi Dudiću za srbijanske medije.

Slavko je govorio kako je Dudić imao odličnu sezonu i da je sada jako tražen ali ga oni žele zadržati u Radničkom.

Velika želja

- Kao i svaki igrač, svaki trener koji ima dobru sezonu automatski postane tražen sa više strana. A da ne kažem van serijsku sezonu i ovakvu sezonu kakvu je Feđa napravio u Radničkom. Iluzorno je govoriti kolika je naša želja da nastavimo saradnju sa njim.

Ja znam da je njemu u Kragujevcu lijepo, znam da jako poštuje to koliko ga navijače vole, jako poštuje to koliko ga klub poštuje i da to što mu je klub dao šansu da radi u Superligi, kada možda u Srbiji se i nije toliko znalo za njega. Tako da, pričamo često o nekoj potencijalnoj saradnji.

Malo smo svi kao i svi fudbaleri, kao i svi sportski radnici sujevjerni pa ne volimo da prejudiciramo stvari i da trčimo pred rudu. Tako da pričamo, sad nam je svima fokus i target ta Evropa. Ne volimo da ni ekipa, ni stručni štab skida fokus sa te Evrope, a što god da bude, ja ne osumnjam da će Feđa biti trener Radničkog - rekao je Perović.