Feđa Dudić o spektakularnoj sezoni za “Avaz”: Radnički me nekad podsjeća na Velež, ono nije bio sukob, nego žar borbe!

O nikakvom sukobu nije bila riječ. Pored odlične utakmice, zašto o sukobu pričati? Žar borbe – željeli pobjedu mi, željeli oni. Na press konferenciji se izvinio on (Bandović, op.a), izvinio se ja. Idemo dalje, ne trebamo to potencirati, započeo je bh. stručnjak na klupi Radiničkog iz Kragujevca Feđa Dudić razgovor za portal "Avaza".

Mediji su to brzinom svjetlosti prenijeli, ali očigledno da to nije bilo ništa više. Potvrdio je i sam Dudić to za portal "Avaza", koji se, s pravom, htio fokusirati na igre svog tima.

Radnički iz Kragujevca je apsolutni hit ove sezone u Superligi Srbije, a taj uspjeh najviše se može pripisati našem stručnjaku.

Kada je Dudić došao u klub, bili su ubjedljivo posljednji sa svega tri boda u sedam odigranih kola, a onda je uslijedio preokret iz snova. Kragujevčani su trenutno četvrti na tabeli sa 60 osvojenih bodova, te su vrlo blizu odlaska u Evropu.

- Bili smo zadnji kad sam došao. Tri boda iz sedam kola, sad imamo 60. To je naučna fantastika. Momci su bili vrijedni, radni, vjerovali smo. Oni meni, ja njima. Rasli smo iz utakmice u utakmicu. Za mene je utakmica protiv Vojvodine možda i najbolja. U takvom smo tempu odigrali. To je bio nivo evropskih utakmica. Ne bi se ni najbolje ekipe postidjele takvog uspjeha. Zvale su me mnoge kolege i treneri, koji su čestitali na rezultatima. Bio je i sam selektor na utakmici. Bio je prezadovoljan. Ostaje žal što nismo pobijedili, ali to je bilo realno. Danas gledamo Partizan – Čukarički, ako pobijedi Partizan, osigurat ćemo put u Evropu. Ako ne, onda ćemo morati gledati zadnje kolo, gdje idemo Partizanu, ali i oni imaju teško gostovanje Zvezdi na Marakani –kazao nam je Dudić.



"Atomski fudbal"

Osvrnuli smo se i na neke utakmice koje su igrali u proteklom periodu, a nemoguće se oteti utisku da je njihova igra zaista onakva kakvu vole svi ljubitelji fudbala - napadačka, s puno golova i pokušaja, te bez prevelikog kalkulisanja.

- Mi gajimo napadački fudbal. Naš skauting počinje na koji način ćemo izgraditi priliku da postignemo gol. Na tome baziramo treninge, posjedu lopte i tranziciji. Zbog toga, igramo dosta visoko i rizično, a pošto igramo u ligi gdje ima mnogo brzih kvalitetnih i brzih igrača. Naravno da se desi i da primimo golove koje ne bismo trebali. To je sigurno kvalitet protivnika, ali možda i naš nedostatak kvaliteta. U tim nekim utakmicama smo pravili individualne greške na nivou pionira, a ne kluba koji se bori za Evropu. Protiv TSC-a i Zvezde smo imali individualnih grešaka, a onda se vrlo teško vraćati protiv takvih protivnika. Protiv TSC-a da je bilo pet minuta uspjeli bismo se možda i vratiti skroz u utakmicu nakon što smo gubili 4:0 i to pokazuje naš karakter – kazao je Dudić, pa nastavio:

- Svi nas hvale. Javnost u Srbiji je dobronamjerna na naš stil igre. Nekad malo za naše navijače izgleda rizičan fudbla. Možda bi htjeli sigurnije, da nekad ne insistiramo na posjedu od golmana, ali je to moja filozofija fudbala i ne odustajem od toga.

Razlika između fudbala u BiH i Srbiji

Kako je Dudić s uspjehom vodio Velež, GOŠK i Sarajevo, te je sad trener u Srbiji, povukao je paralelu u razgovoru između Wwin lige BiH i srbijanske Superlige.

- Razlika između Srbije i BiH je u ta neka tri-četiri kluba. Vidjeli ste kako znači kad se liga podijeli na pola u dva plej-ofa. Svaka utakmica znači i svaka je vrhunska, s puno golova, bez puno kalkulacije. Od derbija Partizana i Zvezde (3:2), do naših utakmica sve vrvi od golova. To je al pari utakmici Zrinjskog i Sarajeva, koja je 4:3 završila. Kod nas se desi jedna takva u 4-5 kola, a u Srbiji skoro u svakom kolu imamo jednu takvu. Mislim da je razlog toga veći broj kvalitetnijih ekipa. U Premijer ligi nekad ima 45 do 50 minuta efektivne igre, što je vrlo malo. To se vidi i u Evropi. Čim dođe neki malo bolji klub, koji zna igrati s visokim intenzitetom, mi naletimo na probleme. Na našim utakmicama ima mnogo praznog hoda – naglasio je Dudić.

Porazgovarali smo i o skraćenju Wwin lige BiH na deset klubova, a Dudić nam je kazao da to smatra dobrim za razvoj naših klubova, ali i igrača.

- Lično mislim da je to dobar potez jer će se skoncentrisati kvalitet. Sad kad bude dva kluba manje, to znači da će više kvalitetnih igrača igrati u klubovima. Konkurencija će se pojačati. E, sad, vidjet ćemo šta će pokazati vrijeme. Ovu sezonu je okarakterisalo da borba za Evropu nikad nije bila slabija. Tri kluba, Željezničar, Tuzla City i Široki Brijeg, koji su se borili za evropska takmičenja u prošlosti, sad su se borili za opstanak. Odvojile su se rano te četiri ekipe, malo su priprijetili Sloga i Posušje, ali nisu imali širok roster da to izdrže do kraja. Vidjet ćemo šta nas očekuje sljedeće sezone. Praktično će se klubovi boriti za Evropu ili opstanak – osvrnuo se Dudić na promjene u našem prvenstvu.

Posao nije gotov

Naš stručnjak nije htio previše otkrivati o sljedećoj sezoni, ali je jasno stavio do znanja šta bi trebali učiniti da klub napreduje, uporedivši ih s nekim od velikana.

- Posao nije gotov. Mi nismo izašli još uvijek u Evropu. Trebaju se još neki rezultati poklopiti. Pričati da smo blizu Evrope, jesmo, ali ne želim još o narednim koracima. O sljedećoj sezoni kad dođe vrijeme za to. U Srbiji imate Zvezdu i Partizan, koji su neprikosnoveni. Budžet Vojvodine je nevjerovatan. Imamo TSC, koji je vrhunski organizovan. Mi sad igramo ravnopravno s njima, ali da bi bili nekoliko godina ravnopravni, onda se moraš konstantno ulagati. Mislim da je od ovih igrača izvučen maksimum, morat će se osvježiti – istakao je, pa nastavio:

- Još uvijek nije poznat ni moj status, da li ću ostati ili neću. Čekam da izborimo Evropu, pa ću sjest s upravom kluba. Koji su njihovi planovi, a, na kraju krajeva, kako i ja vidim situaciju. Sve me podsjeća na Velež. Kad sam došao, bili smo loše rangirani, pa smo izašli u Evropu, a onda znam kakvih smo imali problema u trećoj sezoni, zbog nedostatka širine i svega. To su iskustva koja imam i neka od njih ne želim ponavljati.

Interes drugih klubova

U toku sezone često se njegovo ime spominjalo, a, po sopstvenom priznanju, to mu prija, iako je cilj jasan - kraj sezone, a onda sve ostalo.

- Sigurno da prija. Povezivao sam se s Hajdukom i s Partizanom. Moja poveznica s tim klubovima godi, normalno je to. Bio bih budala da kažem suprotno. Stvarno sam fokusiran na to što jeste i na kraj sezone. Kad završi, vidjet ćemo. Ali kad te u bilo kojem kontekstu povezuju s velikim klubovima, onda znaš da si na ispravnom putu - istakao je Dudić.

O odlučujućoj utakmici

Za kraj porazgovarali smo i o posljednjoj utakmici sezone. Gostovanje na "JNA" Partizanu je jedna od najvećih noćnih mora za trenere, ali ne i za Dudića. On želi da njegov tim igrao kao i do sad, te da će tražiti pobjedu.

- Odlučujuća utakmica u sezoni. Bez obzira šta god da se desi na utakmici Partizan – Čukarički, mi u sljedeću subotu ćemo morati pokušati pobijediti da probamo osvojiti četvrto mjesto. Ono donosi drugo kolo kvalifikacija u Evropskoj ligi, što je sjajno. Ogromna je razlika s petim mjestom. Probat ćemo pobijediti, jer znamo da im možemo parirati. Momci će prije toga dobiti odmor, tek u ponedjeljak opet treniramo. Imali smo u osam dana nekoliko teških utakmica. Bez obzira na današnji rezultat Čukaričkog, mi ćemo probati pobijediti i osigurati prvi put odlazak u Evropu - zaključio je bh. stručnjak Feđa Dudić razgovor za portal "Avaza"