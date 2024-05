Klop emotivno najavio svoj posljednji meč na klupi Liverpula

Njemački stručnjak Jirgen Klop (Jurgen Klopp), posljednji puta je najavio meč Liverpula kao njegov trener.

Na konfereniji za medije je bilo raznih tema, pa se najmanje pričalo o samoj utakmici.

Finale Lige prvaka

Jedna od tema je bilo finale ovogodišnje Lige prvaka na Vembliju između Borusije Dortmund i Real Madrida.



- Dobio sam poziv za finale Lige prvaka. Rekli su da ne vjeruju da ću doći, ali naravno da ću doći. To je finale Lige prvaka, a ja zapravo i neću imati šta drugo da radim.

Ali, trebat će mi još ulaznica. Ovo je prvi put u životu da ja nekoga pitam za karte. Do sada su uvijek mene pitali. I zapravo je to veoma čudan osjećaj. Nikad u životu nisam pitao nekoga da mi da karte. I sad mi je čudno što sam pitao - rekao je Klop.

Planovi za budućnost

U nastavku konferencije, njemački trener se dotakao planova za budućnost.

- Nemamo nikave planove kada napustim Liverpul. Na Evropskom prvenstvu ću gledati mečeve, imam karte za neke utakmice. Bit ću u Nemačkoj duži period, družit ću se sa prijateljima. Ništa spektakularno. Bit će lagano, bez planiranja predsezone. To definitivno neću raditi. Neću biti uključen u bilo kakve priče o transferima, a to će biti baš velika promjena. Zaista se radujem svemu tome - kazao je Nijemac.

O odluci da ode

Za kraj konferencije Klop je ostavio riječi o tome kako je odlučio da napusti Enfild.

- Bila je to velika stvar kada sam rekao da odlazim. Znam koliko sve ovo znači velikom broju ljudi, znam šta misle i koliko su se navikli da sam ovdje. Imamo zaista sjajnu vezu, sjajne emocije. Loši ili dobri dani, ovdje je osjećaj uvijek dobar. Dopadamo se jedni drugima. Razlog je, ako se ne osjećam baš najbolje kada uđem ovdje, ne dopuštam da to osjete. Ne napadam druge jer sam loše volje. Mi zapravo volimo da radimo jedni sa drugima.

Znam da će sljedeći menadžer biti dobar momak i da će sve biti u redu, ali bit će promjena. Ljudi osjećaju nesigurnost, a nisam želio da bude tako. Ali, znam i da sam odlučio da odem za godinu, dvije ili pet, da bi opet sve bilo isto. To ne može da bude razlog da se ne donese odluka.

Ali, pomirio sam se sa time. Morao sam da mislim o sebi što se i ne događa baš često jer sam brinuo o svemu. A to znači dođeš, kažeš meni i sve je uredu, ja ću se pobrinuti za sve. Imali smo skoro devet godina zajedno. Treba da cijenimo to vrijeme i tako to sada svi vidimo iako je u prvom momentu bilo zaista teško - rekao je Jirgen Klop.

Svoj posljednji meč na klupi engleskog velikana Klop će imati u nedjelju od 17 sati protiv ekipe Vulverhemptona na Enfildu.