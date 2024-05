Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je podijelio jednu zanimljivu fotografiju na svom Instagarm profilu.

Fotografija je nastala 2005. godine na utakmici protiv Belgije.Sedam igrača sa fotografije su danas članovi novog stručnog štaba nacionalnog tima.

Barbarez je uz fotografiju dodao i opis:



"I poslije 20god u istom timu. Still in the Game"