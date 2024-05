Gigović nakon poziva Barbareza: Zar ima nešto veće od toga da igraš za svoju zemlju?

Sergej Barbarez nedavno je otkrio karte za nadolazeće prijateljske utakmice protiv Engleske i Italije. U odnosu na spisak prethodnog selektora, čak 12 fudbalera nije pozvano, a među šest debitanata se iznenađujuće našao i Armin Gigović (22) koji je prethodno nastupao pod zastavom Švedske. Ime fudbalera danskog Mitilanda na spisku je iznenađujuće iz razloga što ga je u nekoliko navrata ranije “vrbovao” i Zvjezdan Misimović. Činilo se kako je cijela priča pala u vodu nakon je počeo da dobija i pozive u A selekciju Švedske, ali na kraju ga je novi sportski direktor Emir Spahić uspio nagovoriti da promijeni sportsko državljanstvo.

Nema dileme da su Zmajevi u Gigoviću dobili veliko pojačanje i fudbalera koji pokriva više pozicija u veznom redu, a šta je presudilo u konačnici, otkrio je odmah na početku razgovora za Reprezentacija.ba portal.

- Presretan sam, ponosan…, ne znam koju riječ da upotrijebim, zar ima nešto veće od toga da igraš za svoju zemlju? Kada me je Spahić nazvao, jasno mi je dao do znanja da me želi u reprezentaciji, da imaju plan i nisam imao potrebe uopšte da razmišljam. Ranije je bila malo drugačija situacija. Bio sam tek došao u Rusiju, kao mlad igrač želio sam da se afirmišem, da napredujem, jer bio bi ogroman pritisak na to sve kada bih još morao o reprezentaciji misliti. Tada sam Misimoviću rekao da tu priču ostavljam otvorenom, ali da nije momenat - kaže Gigović.

Gigović je u mladoj reprezentaciji Švedske bio i kapiten. Projektovan je kao budućnost reprezentacije te zbog toga i ne čudi što je njegova odluka teško pala tamošnjem selektoru Jonu Dalu Tomasonu.

- A dobro, naravno da im nije bilo svejedno, sve se izdešavalo nekako preko noći. Planirali su i oni da me pozovu za junske utakmice. Ipak, otvoreno smo razgovarali i dao sam im do znanja da sam čvrsto donio odluku koju respektuju, kao što i ja imam zahvalnost za sve ono što su oni uradili za mene u proteklim godinama. To je to, okrećem novu stranicu, sada sam reprezentativac Bosne i Hercegovine i, vjerujte, jedva čekam da istrčim pred navijače.

