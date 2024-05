Dirljiva priča o slijepom ocu i njegovom sinu: Prenosi mu utakmice kao komentator

Sautempton je jučer na Vembliju pobijedio Lids rezultatom 1:0 i tako se kroz plej-of plasirao u Premijer ligu Engleske. Taj dan je bio poseban za mnoge ljude ali dva navijača Sautemptona će ga posebno zapamtiti. .

Radi se o Stivu Džarvicu (Steve Jarvis) koji je od djetinjstva navijač Sautemptona a na utakmice vodi svog sina Dana. Njegov sin nije samo običan navijač, već on tokom svih 90 minuta utakmice svom ocu prepričava sve što se događa na terenu.

On to radi jer je njegov otac Stiv prije nekoliko godina izgubio vid u teškoj saboraćajnoj nesreći. Stiva to nije spriječilo da prati utakmice svojih voljenih "Svetaca" i on je redovan na svim utakmicama ovog kluba.

Stiv kaže da on može slušati utakmicu na radiju ali mu je mnogo draže biti na stadionu, jer tada može osjetiti atmosferu.

- Volim tu atmosferu, navijači su sjajni. Dolazim tu, iako mogu pratiti i preko radija, ali znam da kad sam na stadionu mogu čuti sve šta se događa, skoro jednako kao i kada sam gledao - rekao je jučer nakon utakmice za Sky Sports.