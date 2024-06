Barbarez: Imamo našu ideju i zastupat ćemo je do kraja

- Sigurno da mi godi što sam pozvan ali je i pritisak. To je nešto s čime se nosimo cijelu karijeru. Ovo je bitan izazov kome se ja radujem - kazao je Vasilj, koji se potom osvrnuo i na to što je njegov Sent Pauli uspio izboriti Bundesligu:

Posljednji se obratio novopečeni "Zmaj" Nikola Katić.

- Ovo je prvi put da sam ja kontaktiran od Saveza i čelnika reprezentacije onako kako bi to trebalo da bude. Igrao sam za mlađe selekcije Hrvatske. Bosna je moja država u kojoj ću živjeti kad završim karijeru. Kada je došao prvi poziv Emira Spahića, to je bilo jako profesionalno - kazao je Katić, pa nastavio:

- Spahić je došao kod mene kući, a barbarez u Cirih. Milenković me zvao preko telefona. To me ubijedilo da promijenim državljanstvo. Svaki put ću doći na okupljanje reprezentacije. Reprezentacija je uvijek čast. Došao sam iz malog mjesta, pa preko treće hrvatske lige me je uvijek vodila želja i glad koju imaju naši sportisti. To me vuklo i smatram da sam do sada ostvario dosta dobrih stvari. Imam motiva i želje da se dokazujem, a reprezentacija će mi mnogo pomoći. I ja ću se truditi da pomognem njoj i čast mi je da sam tu.