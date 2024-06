Novajlija u A reprezentaciji: "BiH je država u kojoj sam rođen, u kojoj žive moji roditelji"

Nikola Katić (27), debitovat će za fudbalsku A reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prijateljskim mečevima protiv Engleske i Italije.

Katić je bivši igrač Slaven Belupa, splitskog Hajduka, škotskog Rendžersa, a sada je član Ciriha.

Njegovo prvo okupljanje

- Moje prvo okupljanje, dobrodošlica od svih u štabu je bila odlična, reakcija u profesionalnom fudbalu mora biti brza, sada je sve pozitivno. Prvi put sam kontaktiran od NFSBiH kako treba. Svi znaju da sam igrao za mlađe selekcije Hrvatske, zahvalio bih se ljudima ondje koji su bili važan dio moje karijere. BiH je država u kojoj sam rođen, u kojoj žive moje roditelji i u kojoj ću i ja živjeti kada završim karijeru, takav je plan - kazao je Nikola Katić.

Stručni štab bio uporan

- Emir Spahić je došao kod mene kući. Selektor je sjeo na avion i došao u Cirih. Saša Papac je došao kod mene, Ninoslav Milenković je zvao, vidio sam da ovaj štab ozbiljno računa na mene, oduševili su me.

Reprezentacija je nešto veliko, uvijek me vodila ta neka želja, krenuo sam iz male sredine pa išao preko treće hrvatske lige, nisam imao nikakve uslove i to me vodilo. Ostvario sam velike stvari, mislim da me čeka još velikih stvari, na meni ja da radim, trudit ću se da maksimalno pomognem reprezentaciji - rekao je novajlija u A reprezentaciji Bosne i Hercegovine.