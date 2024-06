"Zmajice" žele pobjedu protiv Malte za skok na 2. mjesto u grupi

Vidjeli smo tu energiju i nakon tog gola, kako su sve trčele da se raduju. Mislim da smo na pravom putu, da smo tim i da jedna za drugu idu i na terenu i van terena. Naravno, sada ponovo dolazi utakmica protiv Malte, koja će, ja mislim, za nas biti još teža.



Moramo da se fokusiramo i da budemo koncentrisani te da sprovedemo naš plan igre - podvukao je Hodžić, koji je izrazio nadu da će rezultat biti ponovo pozitivan za njegov tim.

Nakon povratka sa Malte, ističe, dobro su se oporavili, za što sve zasluge pripisuje svom medicinskom timu. Sve su igračice, dodao je, spremne za nastup, osim Marije Aleksić koja ima dva žuta kartona te je suspendirana za ovu utakmicu.

Povjerenje u igračice

- Ali, imam potpuno povjerenje u sve igračice. Zato su sve tu, da doprinesu ekipi - kazao je Hodžić.

Reprezentativka Glorija Slišković istakla je kako su im tri boda sa Malte, odnosno pobjeda u ovom takmičenju, bila potrebna kako bi se vratili u igru za plasman u narednu fazu.

- Kvalifikacije nismo baš počeli kako smo planirali. Nažalost, imali smo dva poraza, ali svakako da će nam ova tri boda protiv Malte u gostima puno donijeti kao ekipi i na samopouzdanju. Bila je jako teška utakmica, zahtjevan i težak teren, ali nikada nije lako kada se igra u gostima.

Ali, zadovoljni smo pobjedom. Mislim da smo utakmicu mogli bolje i ranije privesti kraju, jer smo imali dosta prilika, ali, nažalost, nismo ih iskoristili. Ali, taj gol u 88. minuti (strijelac Milena Nikolić) svakako da je slatka pobjeda.

Naravno da se nadamo i pobjedi u Zenici - kazala je Slišković, koja je naglasila kako igraju pred svojom publikom te da se nada kako će sutra mnogo ranije riješiti pitanje pobjednika.

Pobjedi se nada i Aida Hadžić, koja je propustila gostujuću utakmicu protiv Malte, a sutra će biti u kombinaciji i za nastup.

- Tu utakmicu nisam igrala, ali bilo mi je jako lijepo gledati svoje saigračice kako se bore do zadnjeg trenutka. Greške su sastavni dio fudbala i nama je to samo plus, da ih izanaliziramo i da ih smanjimo na najmanju moguću mjeru. Vjerujem u ovu ekipu i u stručni štab koji radi dobar posao - kazala je Hadžić, te dodala kako vjeruje da će u nastavku kvalifikacija igrati puno bolje.

Selektor Hodžić istakao je kako su već, manje-više, odlučili tko će mijenjati Mariju Aleksić, ali da će o tome konačnu odluku donijeti nakon poslijepodnevnog treninga, koji je u toku.

Trebaju podršku

Naglasio je da imaju odgovor i na sve vremenske uslove, koji bi mogli sutra biti u vrijeme utakmice.

Ulaz je besplatan pa iz tabora bh. reprezentacije očekuju da će ponovo imati veliku podršku sa tribina.

Susret se igra u okviru B3 grupe Lige B, u sklopu koje će sutra i Sjeverna Irska ugostiti Portugal (20.00 sati), koji je u petak navečer slavio na svom terenu s 4:0 protiv Irkinja, a što je rezultat koji odgovara bh. timu.

Zanimljivo je i da Portugal u protekla tri meča nije primio nijedan gol, dok je posljednja Malta, koja nije postigla nijedan gol, mada ima osvojeni bod sa gostovanja kod Sjeverne Irske, primila manje golova i od Irske i od BiH.

Tabela grupe B3: Portugal 9 (9:0), Sjeverna Irska 4 (3:5), BiH 3 (2:6) i Malta 1 (0:3) bod.