Miron Muslić nakon historijske sezone za "Dnevni avaz": Imam ponude iz Liga petice, ali ostajem u Serklu

Jedan od takvih je i Serkle Briž, koji je završio kao četvrti u Belgiji i igrat će kvalifikacije za Evropsku ligu. Zašto je to toliko čudo, pitate se. Klub je prošle sezone, kada ga je preuzeo bosanskohercegovački stručnjak Miron Muslić, bio u zoni ispadanja. Prošle godine im je Evropa zamalo izmakla, ali ove godine je to Muslić ponovo posložio i napravio čudo.

- Mogu reći da ima ponuda, bez da idem previše u detalje jer poštujem svoj klub. Interes je tu iz Belgije, ali i iz Francuske, Italije i Njemačke. Čak je bilo i iz Engleske. Prethodne dvije i po godine sam radio i najzad je došao uspjeh. On nije došao preko noći, taj uspjeh je pripremljen, a jedan dio toga je strpljenje. Znati kad ostati. Ja sam vrlo jasan u glavi. Znam da će doći veće ekipe i lige, već su kontaktirali, ali mislim da imam ovdje projekt gdje mogu napredovati. Ugovor imam do 2025., poštujem ga, jer ne znam gdje je moja budućnost, ali me ona raduje – otkrio je Muslić.

Pred kraj sezone pojavile su se informacije da bi bh. stručnjak mogao napustiti Serkle, ali on, iako su ponude iz „Liga petice“ primamljive, čvrsto stoji na nogama kada je to u pitanju.

- Znam da je to ta igra i krug u kojem se okrećemo kao mali klub. Mene to ne sekira, jer znam da radim kao trener dobar posao, ako klubovi iz Engleske, Italije ili Njemačke traže moje igrače.

- Fazon je jedino u tome što nećemo moći sačuvati kostur ove ekipe, ali to je tako s ekipom koja se posvetila pravljenju novih, mladih igrača. Mislim da ćemo ove godine zaraditi više od 35 miliona eura. To je velika stvar za Serkle. Za napadača Kevina Denkija (Denkey) već su dolazile ponude od po 20-25 miliona eura. Ipak, pokušat ćemo uklopiti mladu ekipu u našu ideju. Mi naš stil ne mijenjamo – rekao je Muslić, nakon čega smo se dotakli da li mu nekad i zasmeta što gubi igrače:

- U mom poslu sve ide tako brzo, pa nekad treba spustiti nogu s gasa. To mi je možda i velika snaga. Ne jurim na prvi izlaz. Imam top projekt, radim u klubu gdje me vole, u gradu gdje me vole, cijene me.

Ovdje omogućavam sebi da napravim veliki korak. On će doći – ili sad ili sljedeće ljeto – zaključio je razgovor Miron Muslić za "Dnevni avaz“.

Brojne obaveze

- Sad mi je važno da budem ofline, barem dvije sedmice. Posao mi je takav da me fudbal okružuje 24/7. Ja volim to i uživam u tome, ali, s druge strane, to košta.

Zahtjevno je, pa sam sretan što se mogu posvetiti svojoj djeci i supruzi. Njima ne treba trener da dođe kući, mojoj djeci treba tata, kao i muž supruzi – rekao je Muslić.