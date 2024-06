Mladi "Zmaj" nakon debija protiv Engleske: To je moj dječački san, najveći trenutak u karijeri

Na prvo okupljanje kao selektor, Sergej Barbarez je osvježio A reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa dosta novih i mladih imena, među kojima je i defanzivac Tarik Muharemović.

Bh. reprezentativci su već odigrali jedan prijateljski susret od dva dogovorena, a u prvom su poraženi od Engleske u Njukaslu sa 3:0.

Većina novih igrača kao i sam selektor Barbarez upisali su svoje debitantske nastupe.

Prve minute

Jedan od novajlija je kao što smo i rekli mladi defanzivac Juventusa Muharemović, koji je kako ističe ispunio svoj dječački san o igranju u A selekciji svoje države.

- To je moj dječački san. Od malena sam o tome sanjao i to je najveći san koji mi se ostvario. To ti je najveći trenutak u karijeri, kad te trener pozove na zagrijavanje jer stižu tvoje minute. Nisam puno razmišljao, samo sam uživao - rekao je defanzivac Juventusa.

Meč sa Italijanima

Mladi "Zmaj" se dotakao i utakmice protiv reprezentacije Italije u Empoliju.

- Imamo dobre treninge, pripremamo se od prvog dana, imamo analize, dobro treniramo i momci su spremni, a ja posebno. Italijani su dobri i tehnički i taktički. Oni se bore za njibov grb, uvijek su zapaljeni i moramo se boriti. Oni znaju igrati fudbal, ali uz koncentraciju i srce sve se može - kazao je mladi Muharemović.