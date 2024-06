Ostaju li komšije bez kapitena: Gdje je Tadić na treningu Srbije

Selektor "Orlova" Dragan Piksi Stojković je reagovao na izjavu Tadića.

- Uh, to nije dobro ako je to rekao. Uh, to nikako nije dobro ako je to rekao. Nije dobro. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga. Želio sam Tadića sa svježim nogama u drugih 45 minuta i jedino je to razlog i ništa više. Radi se o taktici, ništa drugo - kazao je Stojković.

Tadić nije bio danas na treningu, što je pokrenulo glasine da je možda odstranjen iz ekipe. On je u igru ušao u 61. minuti, baš kao i Luka Jović, koji je bio na treningu danas.

Međutim, kako piše "b92", razlog Tadićevog izostanka je opravdan jer je bio u teretani zajedno s fudbalerima koji su bili starteri protiv Engleske.