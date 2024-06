Vahid Halilhodžić za "Dnevni avaz": Hrvatska i Srbija su napravile istu grešku, ja sam drugačije radio, to je ključno

Naročito kada igraš Evropsko ili Svjetsko prvenstvo. To je psihološki način da dobiješ rat tih 15 minuta. To često može da bude korisno i može utjecati na krajnji ishod jedne utakmice – naglasio je Halilhodžić.

Što se tiče Srbije, ona ima puno dobrih pojedinaca. Ne znači ako imaš dobre pojedince, da je dobra ekipa. To su dva različita pojma. Vidim i trzavice kod njih.

To su stvari koje za jedno takvo takmičenje treba pripremati. Da ti igrači koji ne poštuju odluku selektora znaju da to ne može tako. Vrlo je opasno davati izjave koje mogu destabilizirati ekipu. Uvijek to bude tako, zadovoljni su oni koji igraju, a nezadovoljni oni koji ne igraju, ali tu je uloga trenera – poručio je Vahid Halilhodžić za "Dnevni avaz“.

"Vatreni sukob"

Popularni Vaha je ostvario vrhunsku trenersku karijeru, a osim velikih rezultata, pratio ga je glas apsolutnog autoriteta u svlačionici, ali i nekoga ko je sve stvari rješavao unutar ekipe. Zbog toga smo ga i pitali za sukob Dalića i Petkovića.

- To je tako kad jedna takva ekipa na prvenstvu izgubi utakmicu, pojave se raznorazne nesuglasice. To je vrlo opasno za stabilnost ekipe, za jedinstvo tima na takvim takmičenjima. Treba što prije završiti polemiku i skoncentrisati se na drugu utakmicu, ako je izgubiš, onda ispadaš. I to treba riješiti unutar tima, da ne izlazi u medije – naglasio je on.

Međutim, istakao je Halilhodžić i kako su ljudi očigledno „željni krvi“, pa ih više zanimaju sukobi nego analize sjajnih utakmica dosadašnjeg dijela turnira.