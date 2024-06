Meho Kodro za "Dnevni avaz": Njemačka i Španija za primjer ostalima

Nakon kompletiranog prvog kola na Euru u Njemačkoj neke su stvari mnogo jasnije, dok će za neke trebati još vremena. Favoriti, u većem broju slučajeva, nisu pokazali ono najbolje. Da li je razlog tome umor ili su se tzv. autsajderi približili kvalitetom, mišljenja su podijeljena.



O dosadašnjim dešavanjima na Euru za „Dnevni avaz“ govorio je Meho Kodro, proslavljeni igrač i stručnjak, kao i bivši selektor naše reprezentacije.

- Još se pale motori i ništa još nije definitivno, bez obzira što je bilo ekipa od kojih se možda više očekivalo u prvim utakmicama. Grubo je pričati o razočarenjima nekoga nakon jednog kola. Definitivno su to stvari koje se dešavaju i na njih ne bih gledao tragično, iako je, ponavljam, bilo ekipa od kojih se očekivalo više – započeo je Meho Kodro za „Dnevni avaz“.

Odraz rezultata

Kodro je analizirao igre reprezentacija Hrvatske, Srbije i Slovenije, koje su s različitim (ne)uspjesima završili prvo kolo.

- Hrvatska je jedna od tih reprezentacija od kojih se malo više očekivalo, ali su i oni priznali da nisu odigrali kvalitetnu utakmicu. To je na kraju bio i odraz samog rezultata. Igrali su protiv jake ekipe poput Španije, a protiv njih ako nisi maksimalno spreman, koncentriran i nisi u najboljem izdanju, desi se to što se desilo Hrvatima. Španija je iskoristila svoje adute i zasluženo pobijedila. Nema tu priče. Srbija je, onako kako ja na to gledam, odigrala dva različita poluvremena protiv Engleske. U prvom su Englezi bili dominantni, a u drugom su Srbijanci upalili motore. Ne samo da su parirali Englezima, već su bili i dominantnija ekipa, tako da je tu moglo čak doći do gola. To je igra koja se od Srbije očekuje u narednom periodu – kazao je Kodro o komšijskim reprezentacijama, a onda se osvrnuo i na Slovence:

- Za mene Slovenija nije iznenađenje. Znam otprilike mogućnosti te reprezentacije. Danas svako igra fudbal i nikoga nije lagano dobiti. Iako imaš kvalitet, ti se moraš poravnati s nekim ko je na papiru slabiji od tebe, da bi kasnije mogao doći do izražaja tvoj kvalitet. Mislim da će Slovenija nastaviti na način na koji su odigrali zadnju utakmicu.

Dotakli smo se i selekcija koje su napravile iznenađenja u prvom kolu. Tu se najviše izdvojila Slovačka i pobjeda nad Belgijom. Kada su u kvalifikacijama dva puta pobijedili BiH, to je doživljeno kao šok, ali stanje stvari je drugačije.

- Iznenađenja, ako se ona mogu tako i nazvati, sada sve više ima. Česi su sinoć (preksinoć, op. a.) izgubili od Portugala na način na koji su izgubili. Jedan autogol, drugi gol u 92. minuti, što znači da je tu moglo doći do neriješenog, ako ne i pobjede Češke vrlo lako. Vraćamo se na Slovačku i Belgiju – to nije prvo, a ni zadnje iznenađenje. To je normalno stanje u današnjem fudbalu. Ako nisi na nivou fizički i psihički od ekipa koje su a priori slabije od tebe, može doći do problema. Čak i ako si spreman 100 posto, ni tad više nisi siguran da možeš tako lako pobijediti – istakao je Kodro.

Igrači ili mašine

Igrači favoriziranih reprezentacija izgledaju umorno, a pitali smo našeg stručnjaka da li misli da je to do velikog broja utakmica.

- Sto posto da utječe na igrače to što igraju mnogo utakmica. I ranije sam govorio na tu temu. Igrači su istrošeni, ali to tako dođe. Svake dvije godine dođe prvenstvo, bilo evropsko ili svjetsko. I onda taj učestali emotivni faktor „treba se, mora se“, ali toj trošak igrača, pogotovo u ovim velikim ekipama, poprilično je nevjerovatan. Donekle ih tretiraju kao mašine neke – pali, ugasi i hajde pjevaj ili igraj u ovom slučaj. Nažalost, to je tako i igrači su profesionalci, oni će to istrpiti i odraditi na najbolji mogući način – objasnio je Kodro.

Za kraj, Meho Kodro je izdvojio reprezentacije ko je on smatra favoritima na Evropskom prvenstvu.

- Teško se upuštati u prognoze ko bi mogao razočarati. Ima mnogo faktora koji utječu na to. Po meni favoriti, bez obzira na sve, na kraju ostaju ekipe poput Njemačke, Španije. Portugal je bio jedan od favorita, ali kad se to gleda, to je igra bez okomitosti, bez dubine. Zapitaš se „Da li je to to? Mogu li oni dobaciti do finala?“ Takve stvari se dešavaju u prvom kolu i kasnije malo po malo se pune baterije. Nadam se da će većina njih biti u polufinalu ili finalu – poput Španije, Njemačke, Engleske ili Francuske, koja je jaka ekipa, bez obzira što utakmicu protiv Austrije nisu igrali na nekom nivou. Mislim da su i dalje u grupi reprezentacija koje će se boriti za vrh – zaključio je Meho Kodro razgovor za „Dnevni avaz“.

Razlike u selekcijama

- Sve je raslo u zadnjih 20-ak godina. Prije je bila mnogo veća razlika između reprezentacije Njemačke i neke od tih tzv. autsajdera. Svi puno ulažu u fudbal. Sve se iznivelisalo i približilo se. Nisu razlike kakve su prije bile. To je razumljivo. Zna se da nema laganih ekipa i da se sada treba dobro namučiti da ga dobiješ, a prije 20-30 godina si ga dobivao 5 ili 7:0 – rekao je Kodro.