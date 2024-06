Poznato ko je prijavio UEFA-i Hrvatsku zbog uvredljivog navijanja: Evo koja je odbrana HNS-a

HNS-u je stigla obavijest UEFA-e da ga je FARE (Football Against Racism in Europe) prijavio za rasizam i diskriminaciju. Kad to bude službeno komunicirano, HNS će dobiti vrijeme da se očituje, nakon čega će UEFA odlučiti o eventualnoj kazni. FARE je prijavio povike “Ubi Srbina”, kao i “Srbe na vrbe”, a na meti su Albanski i Hrvatski savez.

Radi se o povicima koje su uzvikivali albanski navijači smješteni iza jednog gola i jako su se čuli. Očekivali su, budući da su to radili na hrvatskom jeziku, da će se naši prikloniti, prihvatiti i proširiti na cijeli stadion, međutim to se nije dogodilo. Samo mali dio Hrvata se pridružio. Na tome će HNS temeljiti odbranu, kazali su iz HNS za Sportske novosti.

- Mislim da smo objektivni kad kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svjesni koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kad se ranije događalo, muški smo stali i rekli - je, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše - kazao je HNS-ov vođa odjela za prevenciju i osiguranje.

Naglasio je da nije bilo niti jedne hrvatske zastave neprimjerenog sadržaja.

- Naši iz policije prije utakmice oduzeli su hrvatskim navijačima značajan broj šalova i majica nedozvoljenog sadržaja. Posebno me raduje što ništa od toga nije iz klupskih navijačkih grupa, dakle ultrasa, nego od naših ljudi iz inostranstva koji se vade da nisu znali. Maksimalan je napor napravljen, istjerat ćemo do kraja to da dokažemo kako nije bilo nikakvog velikog niti organiziranog kršenja propisa od strane hrvatskih navijača - zaključio je Jurjević.



Kazna za pirotehniku stiže ovih dana, a duže će proteći dok se riješi prijava za rasizam i diskriminaciju.